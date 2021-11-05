Здоровье печени

18:29 5.11.2021

Печень является важнейшим органом организма человека, отвечающим за фильтрацию.

Железа наделена компенсаторными и регенеративными возможностями. Самостоятельно восстановиться она может, даже в том случае, когда 75% ее клеток повреждено. В органе практически отсутствуют нервные окончания, в связи с этим он не болит, даже тогда когда серьезно поражен. Этот факт не дает возможность вовремя выявить проблемы со здоровьем печени и начать лечение. Обычно, о проблемах человек узнает случайно, во время профилактических осмотров или уже на поздних стадиях, когда о проблеме говорят ярко выраженная симптоматика. Чтобы такого не произошло, важно следить за состоянием железы все время.

Что может указать на заболевания печени

Как уже было отмечено выше, орган сам по себе не болит, поэтому мало кто из нас подозревает, что с ним могут быть какие-то проблемы. Однако, важно знать о проявлениях, которые должны вызвать подозрения и заставить обратиться к врачу:

· беспричинная потеря массы тела;

· частые отрыжки с горьким привкусом;

· приступы тошноты;

· рвота, особенно черными массами;

· ощущение тяжести в области правого подреберья;

· расстройство работы органов желудочно-кишечного тракта;

· брюшная водянка;

· приобретение желтого оттенка кожных покровов, склер глаз, ногтевых пластин;

· изменение цвета мочи на темно-коричневый;

· обесцвечивание каловых масс;

· образование крупных гематом на теле;

· крупная сосудистая сетка на животе.

Такая симптоматика способна проявляться при:

· вирусных гепатитах;

· фиброзе;

· циррозе;

· жировом гепатозе;

· алкогольной болезни;

· гепатоцеллюлярной карциноме (рак);

· печеночной недостаточности;

· гемохроматозе.

Профилактические мероприятия

Чтобы не пришлось с толкнуться с вышеуказанными заболеваниями, важно заботиться о своем здоровье в том числе и уделять надлежащее внимание печени.

Во-первых, не стоит злоупотреблять алкоголем. Ошибочно полагать что слабо алкогольные напитки не оказывают негативное влияние и практически безвредны. Лучше от такой вредной привычки отказаться полностью в пользу здорового образа жизни.

Во-вторых, необходимо тщательно следить за своим питанием. Исключить из рациона тяжелые и вредные продукты:

· жирное мясо;

· копчености;

· жареные блюда;

· острые специи;

· высококалорийные сладости;

· искусственные вкусовые добавки;

· полуфабрикаты;

· фаст-фуд;

· газированные напитки.

Вместо этого употреблять легкую пищу, полезную для работы ЖКТ:

· нежирную кисломолочную продукцию;

· семена и орехи;

· авокадо;

· оливковое масло;

· имбирь;

· овес;

· чернику;

· грейпфрут;

· свеклу.

В-третьих, не следует самостоятельно и бесконтрольно принимать какие-либо лекарственные средства. Любое лечение должен назначать исключительно врач, которые способен адекватно определить дозировку препаратов в каждом конкретном случае.

В-четвертых, важно понимать что вирусный гепатит является главным врагом для гепатоцитов, в результате поражения которым они массово гибнут. Поэтому необходимо знать о подобных патологиях все и в первую очередь как они передаются. Особенную опасность представляют HBV, HCV, HDV. И если от hepatitis В существуют специфические профилактические мероприятия в виде вакцинации, которая является обязательной в нашей стране, то hepatitis C и D прививок не существует. Кроме всего прочего заболевания могут развиваться годами в организме человека и никак не проявляться. Известно о них становится, только когда развились осложнения и необратимые процессы. Все это способно привести к летальному исходу. Единственный способ выявить болезнь на ранних стадиях – это профилактические лабораторные исследования, которые следует проходить раз в год, особенно людям из группы риска. В такую группу входят:

· медицинский персонал;

· инъекционные наркоманы;

· люди, которым делали переливания крови;

· пациенты перенесшие хирургические вмешательства и стоматологические манипуляции;

· клиенты салонов красоты и тату-салонов с сомнительной репутацией;

· женщины легкого поведения;

· лица, ведущие беспорядочную половую жизнь и часто меняющие сексуальных партнеров;

· родные и близкие, особенно те, что проживают вместе с инфицированными гепатитом любого вида и генотипа.

В-пятых, учитывая особенности современной жизни, наличия большого количества внешних негативных воздействия на человека, в том числе и на его печень, важно уделять ей особое внимание и периодически принимать, поддерживающие препараты-гепатопротекторы. одним из таких является Хепаски. Это комбинированное растительное средство, обладающее гепатопротекторным, антитоксическими, противовоспалительными, желчегонными, антиоксидантными и антианарексическими действиями. Благодаря нему налаживается работа ЖКТ, улучшается процесс пищеварения и усвоения.