В ВОЗ допустили смерть 500 тыс. человек от COVID-19 в Европе зимой

14:41 21.11.2021

В течение зимы в Европе от заражения коронавирусом могут умереть 500 тыс. человек, если не будут приняты дополнительные меры по сдерживанию пандемии, заявил Би-би-си региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

По его словам, улучшить ситуацию сможет более тщательное соблюдение масочного режима. Помимо этого необходимо нарастить темпы кампании вакцинации, соблюдать основные меры общественной охраны здоровья и внедрять новые методы лечения, пишет РБК.

Клюге отметил, что обязательную вакцинацию нужно рассматривать как крайнюю меру, но при этом он считает, что было бы своевременно сейчас провести общественные дебаты на эту тему. «До введения такой меры есть и другие средства, например COVID-пропуска», — пояснил он.