В ВОЗ допустили смерть 500 тыс. человек от COVID-19 в Европе зимой

В течение зимы в Европе от заражения коронавирусом могут умереть 500 тыс. человек, если не будут приняты дополнительные меры по сдерживанию пандемии, заявил Би-би-си региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

По его словам, улучшить ситуацию сможет более тщательное соблюдение масочного режима. Помимо этого необходимо нарастить темпы кампании вакцинации, соблюдать основные меры общественной охраны здоровья и внедрять новые методы лечения, пишет РБК.

Клюге отметил, что обязательную вакцинацию нужно рассматривать как крайнюю меру, но при этом он считает, что было бы своевременно сейчас провести общественные дебаты на эту тему. «До введения такой меры есть и другие средства, например COVID-пропуска», — пояснил он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.11.2021, 01:06
    Гость: 10

    Это только явный вред. Но что с этими людьми и с их народившимися
    в это сатанинское время детьми будет потом никто не знает и ответить не может.

  2. 22.11.2021, 01:03
    Гость: Ширялов

    Почему в РФ на " выборах" такая же невероятная с точки зрения народа статистика? Русские функционеры научили всю мировую братию - мафию дурить население и сгибать на этом бабло.

  3. 22.11.2021, 00:59
    Гость: Ширкун

    Ширялово как Курилово как и пивалово резко снижает иммунитет, даже если он очень сильный. Вот и мрут от каждого чиха.

  4. 21.11.2021, 23:30
    Гость: да-да

    меркель, путин,.... все вписаны в эту систему. Европа и Россия разрушаются с одинаковой скоростью

Все комментарии (32)
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