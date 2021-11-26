ВОЗ созывает экстренную встречу из-за нового штамма COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября проведет экстренное заседание для обсуждения нового штамма коронавируса, выявленного в Африке и Китае. Новый штамм B.1.1.529, как считают эксперты, значительно более опасен, чем штамм «дельта».
Директор Центра эпидемических действий и инноваций Южной Африки Тулио де Оливейра заявил изданию Financial Times, что обеспокоен появлением нового штамма и на этой неделе уже обсудил его с представителями ВОЗ. По его оценке, около 90% новых случаев заражения COVID-19 были вызваны новым штаммом. Как отметил де Оливейра, прежде всего необходимо выяснить, как этот штамм повлияет на уже созданные вакцины от коронавируса, пишет «Коммерсант».
Эксперты выяснили, что новый штамм может быть устойчив к вакцинам из-за мутировавшего спайкового белка. При этом специалисты считают, что пока «не стоит чрезмерно беспокоиться», потому что беспрецедентное число мутаций может сделать штамм «нестабильным» и не дать ему распространиться.
В Южно-Африканской Республике (ЮАР) новый штамм COVID-19 обнаружили уже у 77 человек. Четверо зараженных B.1.1.529 были выявлены в Ботсване. Еще у одного человека обнаружили новый штамм по прибытии в Гонконг из ЮАР.
Комментарии читателей Оставить комментарий
это лживые и кругом завравшиеся уроды,
которые делают все что в их власти над вами,
что-бы Принудить вас согласиться с Изьятием у вас ваших Человеческих Прав - что-бы Они могли без помех Навязать вам Их Фашизм..
я напомню как эта Афера накачивалась иврейской прессой:
1) это только на пару недель, что-бы спасти госпитали
и от перенаполнения(как выяснилось это была полная Ложь) и локдауны Ухудшили ситуацию
2) это просто маска, она защищает - Ложь, маски не защищают Никак от вируса
3) это просто вакцина, она защищает от заражения и остановивает распространение - ЛОЖЬ*3, это НЕ вакцина, уколы НЕ защищают от заражения, уколотые сифонят Говид вокруг себя
4) это только два укола - Ложь, уколы с самого начала планировались на периодической основе
5) это просто бустер - Ложь, уколы НЕ защищают от заражения, уколотые сифонят Говид вокруг себя
6) только "вакцина" единственное спасение от вируса - ЛОЖЬ, это не вакцина и существуют эффективные лекарства от Говида.
7) это просто санитарный паспорт - ЛОЖЬ, это аусвайс к которому привязаны Ваши Гражданские Права, без которого вам уже запрещено работать, перемещаться, совершать покупки, даже жить
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конечный итог прост - это только Ваша Свобода будет у вас Отнята под прикрытием Фейк Пландемии, Аферы Левых что-бы вы сами согласились колонами по одному проследовать в концлагерную газовую печь..
откройте же Глаза наконец.
Ваших амеров.
Маразм крепчал... Я Паниковский...Нет Я Паниковский...и.тд.итп...
ВОЗ пытается всеми силами раздуть мега ковидную истерию в мире, вероятно наблюдая растущее недовольство действиями секты вакцинаторов во всём мире, и падение процента вакцинации.
Сейчас я представляю, какое начнётся тараканье шуршание по высоким кабинетам НЕ медицинских чиновников в РФ которые тут же начнут "разрабатывать меры" против нового штамма, не зря вчера Песков заявил, что "гегемон не боится ответственности" и типа готов вести поголовную вакцинацию. Учитывая то, что у него нет абсолютно никакой ответственности НИ ЗА ЧТО (он сам себе даровал иммунитет против преследования за ЛЮБЫЕ преступления)то что тут сказать, не зря видимо он это сделал заранее, то есть нынешнюю ситуацию они готовили гораздо раньше!
Прижало?