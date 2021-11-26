ВОЗ созывает экстренную встречу из-за нового штамма COVID-19

12:18 26.11.2021

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября проведет экстренное заседание для обсуждения нового штамма коронавируса, выявленного в Африке и Китае. Новый штамм B.1.1.529, как считают эксперты, значительно более опасен, чем штамм «дельта».

Директор Центра эпидемических действий и инноваций Южной Африки Тулио де Оливейра заявил изданию Financial Times, что обеспокоен появлением нового штамма и на этой неделе уже обсудил его с представителями ВОЗ. По его оценке, около 90% новых случаев заражения COVID-19 были вызваны новым штаммом. Как отметил де Оливейра, прежде всего необходимо выяснить, как этот штамм повлияет на уже созданные вакцины от коронавируса, пишет «Коммерсант».

Эксперты выяснили, что новый штамм может быть устойчив к вакцинам из-за мутировавшего спайкового белка. При этом специалисты считают, что пока «не стоит чрезмерно беспокоиться», потому что беспрецедентное число мутаций может сделать штамм «нестабильным» и не дать ему распространиться.

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) новый штамм COVID-19 обнаружили уже у 77 человек. Четверо зараженных B.1.1.529 были выявлены в Ботсване. Еще у одного человека обнаружили новый штамм по прибытии в Гонконг из ЮАР.