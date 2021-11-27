Гинцбург рассказал о дополнительной прививке назальной вакциной от COVID-19

13:50 27.11.2021

Человек, сделавший дополнительную прививку назальной вакциной против COVID-19, не будет распространителем вируса. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия".

При применении назальной вакцины на слизистой оболочке образуются так называемые секреторные антитела. По словам Гимнцбурга, они будут секретироваться так же, как жидкость, "которая в народе называется выделениями из носа", и нейтрализовать вирус.

"Человек, который получил такую вакцинацию, и одновременно был вакцинирован "Спутником V", он <…> будет обладать стерильным иммунитетом <…>. Вы при этом не будете распространителем. Они сразу же будут нейтрализовать этот вирус", — приводит его слова РИА Новости.

Гинцбург указал, что назальная вакцинация создает второй барьер, который вирус должен преодолеть, проникая в организм. Это отдельная часть иммунологической системы, которая включается на поверхности слизистых оболочек в тот момент, когда человек вдыхает возбудитель из воздуха.

Сделавший прививку назальной вакциной — это "сознательный человек", добавил академик.

В среду, 24 ноября, Путин сообщил, что сразу после повторной вакцинации «Спутником Лайт» испытал на себе назальную вакцину от коронавируса. По словам главы государства, врач Денис Логунов набрал в шприц порошок — Путин дважды произнес именно это слово — и ввел ему в левую и правую ноздри. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин, говоря о вакцинации назальным препаратом от COVID-19, имел в виду жидкость, а не порошок