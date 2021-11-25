Песков объяснил путаницу с испытанной Путиным назальной вакциной
Президент России Владимир Путин, говоря о вакцинации назальным препаратом от COVID-19, имел в виду жидкость, а не порошок, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Объясняя путаницу с вакциной, Песков уточнил, что препарат впрыснули Путину в носоглотку. «Еще раз повторяю, она в состоянии жидкости, которая распыляется и вдыхается человеком. Однозначно имелась в виду жидкость. Он же сказал, что прыснули шприцем, порошок же вы не можете шприцем впрыснуть», — сказал пресс-секретарь.
В среду, 24 ноября, Путин сообщил, что сразу после повторной вакцинации «Спутником Лайт» испытал на себе назальную вакцину от коронавируса. По словам главы государства, врач Денис Логунов набрал в шприц порошок — Путин дважды произнес именно это слово — и ввел ему в левую и правую ноздри, пишет Lenta.ru.
Комментарии читателей Оставить комментарий
- Кстати, ваше лекарство. Насморка как не бывало. И в голове проясняется (танцует). - Осторожно, начальник, эта дозировка опасна.("Откройте, полиция!", Франция, 1984).
На лице моем смешок.
Прочь заботы и волненья!
Этот новый порошок
Поднимает настроенье.
Он считает, что он для народа выше, чем Сталин, что народ его любит и чтит как своего вождя, не зря же его на выборах поддерживают почти 100% и рейтинг у него самый высокий; он уже привык к таким почестям, вот только Навальный с Немцовым и прочие Илюхины позволили критику, так где они теперь? Правда Вадим Шарф начинает сильно беспокоить своей прямотой, но и с ним скоро разберутся друзья.
Вакцинация с трудом идет, придется вмешаться и показать пример, после чего народ толпой бросится в очередь уколоться, как и любимый вождь. Чего ради родного народа не сделаешь, ради его на какой только смертельный риск не пойдешь?
И не надо теперь выдумывать. Да, может проговорился. Ну и что тут такого?
"Человек и кошка порошок тот примут,
И печаль отступит и тоска пройдет."
Это строчки из наркоманской песни.