Песков объяснил путаницу с испытанной Путиным назальной вакциной

14:45 25.11.2021

Президент России Владимир Путин, говоря о вакцинации назальным препаратом от COVID-19, имел в виду жидкость, а не порошок, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Объясняя путаницу с вакциной, Песков уточнил, что препарат впрыснули Путину в носоглотку. «Еще раз повторяю, она в состоянии жидкости, которая распыляется и вдыхается человеком. Однозначно имелась в виду жидкость. Он же сказал, что прыснули шприцем, порошок же вы не можете шприцем впрыснуть», — сказал пресс-секретарь.

В среду, 24 ноября, Путин сообщил, что сразу после повторной вакцинации «Спутником Лайт» испытал на себе назальную вакцину от коронавируса. По словам главы государства, врач Денис Логунов набрал в шприц порошок — Путин дважды произнес именно это слово — и ввел ему в левую и правую ноздри, пишет Lenta.ru.