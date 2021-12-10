Вакцинация подростков от COVID-19 в России начнется до конца года

09:30 10.12.2021

Вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса в России начнется до конца текущего года. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет ТАСС.

До конца 2021 года в гражданский оборот планируется запустить 150 тысяч доз вакцины "Спутник М". Дети до 15 лет будут вакцинироваться только с согласия родителей.

Министерство здравоохранения России 24 ноября зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. "Спутник М" — это, по сути, препарат "Спутник V", но в значительно меньшей дозировке — 1/5 от взрослой. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.