Вакцинация подростков от COVID-19 в России начнется до конца года
Вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса в России начнется до конца текущего года. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет ТАСС.
До конца 2021 года в гражданский оборот планируется запустить 150 тысяч доз вакцины "Спутник М". Дети до 15 лет будут вакцинироваться только с согласия родителей.
Министерство здравоохранения России 24 ноября зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. "Спутник М" — это, по сути, препарат "Спутник V", но в значительно меньшей дозировке — 1/5 от взрослой. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Те, кто стоял в очереди на прививку добровольно, поведут и детей. Это неизбежно.
Дети у которых есть родители, не попадут в потные трясущиеся от жажды наживы лапы, а вот кто за сирот заступится???
Опять и Снова - это решение Прнятое в сша..
КАК Решения принятые Левыми сша становятся Обязательными в рф - по каким каналам прописанным в законах рф?
марашка эта Иностранные Агент и должен быть Изгнан с позор из госуправления с запретом занимать должности в госуправлении пожизненно.
Да закончится ли это когда нибудь!!! Неужели найдутся родители, которые отдадут своего ребенка на заклание. Ну пора уже просыпаться...
Сегодня Путин в в разговоре с Александром Сакуровым по вопросам межнациональных конфликтов и т.п. на территории РФ сказал, что это очень опасные игрушки и не надо будить лихо, пока оно тихо. Так вот вопросы вакцинации детей от Ковида как нельзя лучше подходят под эти характеристики, данные Путиным. Вы ещё не закончили эксперименты над взрослым населением, а уже берётесь за детей со своими сделанными на коленке вакцинами.