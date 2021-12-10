Вакцинация подростков от COVID-19 в России начнется до конца года

Вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса в России начнется до конца текущего года. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет ТАСС.

До конца 2021 года в гражданский оборот планируется запустить 150 тысяч доз вакцины "Спутник М". Дети до 15 лет будут вакцинироваться только с согласия родителей. 

Министерство здравоохранения России 24 ноября зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. "Спутник М" — это, по сути, препарат "Спутник V", но в значительно меньшей дозировке — 1/5 от взрослой. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.12.2021, 16:06
    Гость: Неужели найдутся родители

    Те, кто стоял в очереди на прививку добровольно, поведут и детей. Это неизбежно.

  2. 10.12.2021, 15:44
    Гость: Пессимист

    Дети у которых есть родители, не попадут в потные трясущиеся от жажды наживы лапы, а вот кто за сирот заступится???

  3. 10.12.2021, 15:23
    Гость: g

    Опять и Снова - это решение Прнятое в сша..
    КАК Решения принятые Левыми сша становятся Обязательными в рф - по каким каналам прописанным в законах рф?
    марашка эта Иностранные Агент и должен быть Изгнан с позор из госуправления с запретом занимать должности в госуправлении пожизненно.

  4. 10.12.2021, 14:46
    Гость: Алексей В.

    Да закончится ли это когда нибудь!!! Неужели найдутся родители, которые отдадут своего ребенка на заклание. Ну пора уже просыпаться...

  5. 10.12.2021, 14:42
    Гость: Ирина

    Сегодня Путин в в разговоре с Александром Сакуровым по вопросам межнациональных конфликтов и т.п. на территории РФ сказал, что это очень опасные игрушки и не надо будить лихо, пока оно тихо. Так вот вопросы вакцинации детей от Ковида как нельзя лучше подходят под эти характеристики, данные Путиным. Вы ещё не закончили эксперименты над взрослым населением, а уже берётесь за детей со своими сделанными на коленке вакцинами.

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