Гинцбург рассказал, сколько раз можно ревакцинироваться «Спутником»

Ограничений на количество ревакцинаций против коронавируса препаратом "Спутник" не существует, следует из слов директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

"Каждые полгода можно ревакцинироваться "Спутником". <…> Абсолютно четко вы сказали: бесконечное количество раз", — сообщил ученый в эфире телеканала "Россия 1".

Говоря о появлении новых вариантов коронавируса и обновлении вакцин, Гинцбург отметил, что для "Спутника V" сегодня нет никакой необходимости заменять вакцинный штамм.

"Что будет дальше в плане эволюции, к сожалению, никто вам не может ответить. Технологии, которые мы используем, нам позволяют, действительно, очень быстро создавать новые антигенные варианты вакцин, буквально за пару недель", — приводит слова Гинцбурга РИА Новости.

Как сообщал Гинцбург ранее на этой неделе, последние исследования показывают, что вакцинация "Спутником V" и ревакцинация через шесть месяцев дают полную защиту от нового омикрон-штамма.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.12.2021, 00:37
    Гость: Абзац, щас в бегущей строке по твц

    Показалиииии 5-10января Гиц.ург приступает к изго озготовлению коктейля для лечения кАвидлы и через 2-3месяца сготовит
    Мы тут в пылу позабыли что кто-то пожаловал Гинцбургу звание Героя кап. Труда и Госпремию.и судя по всему тот Г. Взял ее себе, а не пожертвовал детям на лечение.
    В интернетах пишут что лауреаты гос.премии освобождаются о некоторых статей УК.

  3. 19.12.2021, 23:42
    Гость: www

    Опять у них исследования полную защиту показали. Хоть бы напомнил, когда у него сбылось, хоть одно утверждение, которых уже миллион языком наляпали.

  5. 19.12.2021, 23:02
    Гость: однозначно

    Простой вопрос,власть,коль ты так усиленно заставляешь вакцинироваться,возьми на себя ответственность за последствия вакцинации!Прояви элементарную честность и уважение к своим гражданам!О не нут то было...!

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