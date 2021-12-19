Гинцбург рассказал, сколько раз можно ревакцинироваться «Спутником»

17:59 19.12.2021

Ограничений на количество ревакцинаций против коронавируса препаратом "Спутник" не существует, следует из слов директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

"Каждые полгода можно ревакцинироваться "Спутником". <…> Абсолютно четко вы сказали: бесконечное количество раз", — сообщил ученый в эфире телеканала "Россия 1".

Говоря о появлении новых вариантов коронавируса и обновлении вакцин, Гинцбург отметил, что для "Спутника V" сегодня нет никакой необходимости заменять вакцинный штамм.

"Что будет дальше в плане эволюции, к сожалению, никто вам не может ответить. Технологии, которые мы используем, нам позволяют, действительно, очень быстро создавать новые антигенные варианты вакцин, буквально за пару недель", — приводит слова Гинцбурга РИА Новости.

Как сообщал Гинцбург ранее на этой неделе, последние исследования показывают, что вакцинация "Спутником V" и ревакцинация через шесть месяцев дают полную защиту от нового омикрон-штамма.