Акриловый или нейлоновый протез - какой лучше и что выбрать?

17:36 24.12.2021

Стоматологи клиники Самсон-Дента рассказали, какой зубной протез лучше: акриловый или нейлоновый, и что стоит выбрать в разных клинических случаях, плюсы и минусы, показания и противопоказания

Акриловый или нейлоновый протез - что лучше?

При частичном или полном отсутствии зубов стоматолог-ортопед может предложить пациенту несколько вариантов съемных ортопедических конструкций:

Акриловые (пластмассовые);

Acry Free;

Нейлоновые.

Какие у них плюсы и минусы? Что лучше выбрать? Как отзываются стоматологи о них? В этом вопросе поможет разобраться Ковалев Алан Вадимович, ортопед хирург-имплантолог клиники Самсон-Дента.

Что такое акриловые протезы?

Съемные ортопедические конструкции, изготавливаемые из акриловой пластмассы. Некоторые стоматологи-ортопеды называют их съемными пластиночными протезами.

Полные пластмассовые протезы фиксируются в полости рта за счет эффекта присоски (дополнительно можно использовать специальные крема для обеспечения лучшей фиксации). Все же нередко они выпадают во время пережевывания или разговора. Частичные пластиночные конструкции крепятся к опорным зубам с помощью кламмеров из жесткой проволоки.

Плюсы

Низкая цена - это самый дешевый способ получить зубы при частичной или полной адентии.

- это самый дешевый способ получить зубы при частичной или полной адентии. Прочность, износостойкость - служит до 7 лет. Не меняет форму, цвет под химическим воздействием.

- служит до 7 лет. Не меняет форму, цвет под химическим воздействием. Ремонтопригодность - в случае поломки можно легко и недорого отремонтировать.

Минусы

Аллергия. Могут вызвать аллергическую реакцию на пластмасс.

Могут вызвать аллергическую реакцию на пластмасс. Плохая эстетика (у частичных изделий). Если опорные единицы находятся в зоне улыбки, то кламмера будут видны во время улыбки и испортят ее эстетику.

Если опорные единицы находятся в зоне улыбки, то кламмера будут видны во время улыбки и испортят ее эстетику. Ухудшение вкусовой чувствительности. Перекрывают расположенные на небе вкусовые рецепторы.

Перекрывают расположенные на небе вкусовые рецепторы. Влияют на дикцию. Из-за массивности, полные акриловые протезы занимают много места во рту, искажая дикцию.

Из-за массивности, полные акриловые протезы занимают много места во рту, искажая дикцию. Быстрое загрязнение. Пористая поверхность приводит к скоплению бактерий, которые могут вызвать инфекцию.

Пористая поверхность приводит к скоплению бактерий, которые могут вызвать инфекцию. Убыль кости. Их длительное ношение приводит к потере объема челюстной кости.

Показания и противопоказания



Установка съемного акрилового протеза показана при:

частичной потере единиц в ряду;

тотальной адентии;

подготовке к несъемному протезированию на имплантах в качестве временного решения восстановления целостности зубного ряда.

Они не подходят пациентам с:

аллергией на пластмасс;

выраженным рвотным рефлексом (им будет сложно их ставить);

серьезной резорбцией челюстной кости (невозможно надежно закрепить изделие во рту).

Что такое Acry Free?

Это ортопедические изделия из модифицированной акриловой пластмассы (материал был разработан израильской компанией Perflex Ltd) без содержания метилметакрилата, который и вызывает у некоторых аллергическую реакцию.

Плюсы

Эстетика. Базис у протезов Акри Фри сложно отличить от слизистой полости рта. Он практически незаметен во время разговора и улыбки. Кламмера для частичных изделий изготавливаются из полупрозрачного материала, тоже незаметны. По эстетике они сильно превосходят пластмассовые и бюгельные аналоги.

Базис у протезов Акри Фри сложно отличить от слизистой полости рта. Он практически незаметен во время разговора и улыбки. Кламмера для частичных изделий изготавливаются из полупрозрачного материала, тоже незаметны. По эстетике они сильно превосходят пластмассовые и бюгельные аналоги. Оптимальная эластичность. Они не слишком мягкие как нейлоновые, но и не такие жесткие как из акрила. Носятся комфортней, чем пластмассовые или нейлоновые. Меньше натирают десна.

Они не слишком мягкие как нейлоновые, но и не такие жесткие как из акрила. Носятся комфортней, чем пластмассовые или нейлоновые. Меньше натирают десна. Гипоаллергенность. Не вызывают никаких аллергических реакций.

Не вызывают никаких аллергических реакций. Легкость. Благодаря меньшей массе (по сравнению с акриловыми), они надежнее фиксируются на верхней челюсти.

Благодаря меньшей массе (по сравнению с акриловыми), они надежнее фиксируются на верхней челюсти. Гладкая поверхность. На ней практически не скапливается бактериальный налет, не требуют сложного ухода.

Минусы

Высокая цена.

Хотя и распределяют жевательную нагрузку лучше, все равно не останавливают атрофию кости.

Показания

потеря большинства или всех зубов;

наличие аллергии на пластмасс.

Противопоказания

наличие сильной атрофии костной ткани в месте потерянных зубов;

пародонтит в любой стадии;

бруксизм, гипертонус жевательных мышц.

Что такое нейлоновые протезы?

Съемные зубные протезы из эластичного стоматологического нейлона для частичного или полного восстановления зубов. Появились они на российском рынке недавно. Их сразу начали рекламировать, как более эстетичное решение, чем акриловые и бюгельные протезы. Да, они действительно внешне малозаметны. Носятся удобно, надежно фиксируются. Но имеют ряд существенных недостатков.

Плюсы

Эстетичность. Сам протез из розового нейлона и кламмера практически не заметен.

Сам протез из розового нейлона и кламмера практически не заметен. Комфорт в ношении. Они легче и тоньше, поэтому носятся комфортней.

Они легче и тоньше, поэтому носятся комфортней. Гипоаллергенность. Не содержат метилметакрилат.

Минусы

Быстрая просадка. Гибкость нейлона приводит к быстрому проседанию конструкции и, как следствие, к необходимости замены изделия (их нельзя корректировать/ремонтировать).

Гибкость нейлона приводит к быстрому проседанию конструкции и, как следствие, к необходимости замены изделия (их нельзя корректировать/ремонтировать). Быстрая атрофия костной ткани. Нейлоновый протез плохо распределяет жевательную нагрузку, провоцируя убыль челюстной кости.

Нейлоновый протез плохо распределяет жевательную нагрузку, провоцируя убыль челюстной кости. Шершавая поверхность. На ней достаточно быстро образуется бактериальная пленка.

На ней достаточно быстро образуется бактериальная пленка. Болезненные ощущения при жевании. Его эластичность приводит к болезненному пережевыванию.

Показания

отсутствие большого количества зубов;

тотальная адентия;

временное решение на период подготовки к дентальной имплантации.

Противопоказания

пародонтит/пародонтоз;

резорбция челюстной кости высокой степени.



Отзывы стоматологов



До появления материала Acry Free стоматологи-ортопеды могли предложить пациентам с аллергией на пластмассу только нейлоновые протезы со всеми их недостатками. Теперь же есть достойная альтернатива. Если выбирать из всех вариантов полного съемного протезирования, лучший выбор по мнению стоматологов - протезы Акри Фри.

А что говорят стоматологи в отношении главного недостатка традиционных акриловых конструкций - аллергии? Немало стоматологов-ортопедов связывают ее в большинстве случаев не с физиологической реакцией организма пациента на пластмассу, а с нарушением зубными техниками технологии изготовления. Некоторые добавляют много мономера, что и приводит к токсической реакции.

Нейлоновые изделия стоматологи рекомендуют только в качестве временного высокоэстетичного решения, например, пока пациент собирает деньги на имплантацию.

Какой съемный протез лучше - акриловый или нейлоновый?



Сравнительная таблица

Давайте подведем итог



Что лучше при частичном отсутствии зубов?

1-ое место вне всяких сомнений отдаем протезу Acry Free. На 2-ом месте акриловый. На 3-ем - нейлоновый.

Что выбрать при полном отсутствии зубов?

1-ое место однозначно тоже за Акри Фри. Затем в качестве варианта полного съемного протезирования стоит рассмотреть акриловый протез, в последнюю очередь - нейлоновый.