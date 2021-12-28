Чем занимается иммунолог?

17:38 28.12.2021

Иммунная система человека — один из сложнейших механизмов организма.

Если она начинает сбоить, необходимо обратиться к врачу-иммунологу. Это специалист узкого профиля, который разбирается в патологиях иммунной системы, назначает комплекс исследований для правильной постановки диагноза, а также готовит человека с проблемным иммунитетом к вакцинации.

Что лечит иммунолог

Упрощенная классификация патологий иммунной системы выглядит так: заболевания делятся на три главных класса — иммунодефициты, аутоиммунные нарушения и явления гиперреактивности.

Главной причиной иммунодефицитов считается недостаточная активность иммунитета человека. Аутоиммунная патология подразумевает «атаку» со стороны иммунной системы, направленную на собственный организм. При этом иммунные клетки ошибочно принимают «родные» клетки организма за чужеродные агенты. При гиперреактивности отмечается избыточная реакция организма на любые внешние стимулы. Терапией этих заболеваний занимается врач-иммунолог.

Как правило, при обращении к врачу-иммунологу и подробной диагностике у пациентов обнаруживаются следующие патологии:

первичные иммунодефициты — это нарушение чаще всего возникает у детей, имеет или врожденный характер, или развивается из-за перенесенного тяжелого инфекционного процесса;

вторичные иммунодефициты — появляются у взрослого человека из-за различных провоцирующих факторов: избыточные физические нагрузки, расстройства психической сферы, серьезные травмы, наличие операций или отравлений в анамнезе;

аутоиммунная патология — ревматизм, системная красная волчанка, псориаз и другие заболевания.

Справка! Иммунолог также занимается лечением аллергических реакций, которые возникают у человека, например, после укуса насекомого. Иногда пациенты обращаются к врачу с нестерпимым кожным зудом, который уже приобрел хроническую форму, дисбактериозом кишечника. Врач успешно устраняет эти состояния. Кроме того, врач-иммунолог лечит токсико-аллергические проявления, которые возникают у человека из-за отравления пищевыми продуктами или химическими веществами.

Показания для посещения иммунолога

Обратиться к врачу-иммунологу необходимо, если человек начал отмечать частое возникновение простудных заболеваний, резкое появление общей слабости, чувства постоянной усталости.

Главными симптомами, сигнализирующими о наличии нарушений иммунной системы, являются:

эпизоды повышения или снижения температуры тела,

неэффективность терапии антибиотиками,

появление подозрительных высыпаний на коже,

астенический синдром: вялость, головная боль, ощущение переутомления, депрессивные проявления,

повышение частоты простудных заболеваний, инфекции ЛОР-органов,

патологии сна: бессонница или дневная сонливость,

нарушения работы ЖКТ: отсутствие аппетита, резкое снижение веса, диарея или запор.

Отклонения от нормы в общих исследованиях (например, общий анализ крови или мочи) также становится поводом для обращения к врачу-иммунологу.

Как проходит прием у врача

На первом этапе врач проводит опрос пациента, спрашивает о симптомах заболевания и времени, когда они впервые появились. Кроме того, доктор подробно соберет анамнез (заболевания, которыми уже болел пациент и его ближайшие родственники).

Затем врач осматривает человека, назначает методы исследования. Комплексный подход (расспрос, данные анамнеза, осмотра и методов диагностики) позволяет поставить диагноз и назначить схему лечения человека. Затем доктор называет дату, когда пациенту необходимо прийти для контроля динамики терапии.

Методы диагностики у иммунолога

Если иммунолог подозревает нарушения в работе иммунной системы, назначает ряд исследований для подтверждения заболевания пациента:

Копрограмма (анализ кала) — для обнаружения дисбактериоза кишечника.

Кожные тесты — для диагностики аллергии на различные факторы внешней среды (пищевые продукты, лекарства, бытовая пыль).

Бактериальные посевы — для обнаружения культуры возбудителя заболевания и назначения эффективных антибиотиков.

Иммунограмма — дает полное представление о работе иммунной системы человека. Забор крови проводят из вены или из пальца.

Анализ соскобов — доктор берет соскоб со слизистой оболочки рта или кожи уха для оценки клеточного строения указанных участков.

ПЦР (полимеразная цепная реакция) — позволяет обнаружить чужеродный генетический материал в организме человека с помощью анализа мочи, кала, крови, мокроты или взятия соскоба со слизистых оболочек.

Спирометрия — диагностика нарушений в дыхательной системе человека (используется для обнаружения, к примеру, бронхиальной астмы).

Иногда врач-иммунолог назначает ультразвуковые методы исследования или дополнительные диагностические процедуры, если первичной диагностики недостаточно. Врач может также направить пациента на консультацию к другим узким специалистам, если была обнаружена проблема их профиля.

Методы лечения иммунных заболеваний

Лечение выявленных после приема патологий иммунной системы имеет три главных направления:

Иммунотерапия — включает в себя назначение препаратов, которые действуют этиологически: устраняют причину развития заболевания. Используется также симптоматическая терапия, которая позволяет избавить пациента от тревожных симптомов. Иммунокоррекция — врач использует лекарства, которые стимулируют защитную функцию иммунной системы. Иммунопрофилактика — обеспечение вакцинации, которая формирует искусственную защиту от заболевания.

В современной иммунологии применяется также аутогемотерапия. Метод отличается эффективностью в лечении патологий, сопровождающихся образованием и выделением гноя.

На реабилитационном этапе и в качестве дополнительной терапии иммунологи активно используют физиотерапию, диетотерапию. В лечебные рекомендации входит также смена образа жизни, частое пребывание на свежем воздухе. При терапии заболеваний иммунной системы важно отказаться от вредных привычек.