Модернизация информационной системы ОМС обойдется в 1,8 млрд рублей
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на модернизацию информационной системы обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС) будет направлено 1,8 млрд рублей.
Предполагается, что средства будут потрачены на организацию взаимодействия системы с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения, что позволит оперативно решать вопросы, связанные с оказанием бесплатной медицинской помощи, а также упростит взаимодействие участников системы обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба правительства.
ГИС ОМС была запущена в 2021 году. Она предназначена для учёта сведений о медицинской помощи, контроля за оперативностью и качеством её оказания, а также для ведения отчётности. В её состав входит единый регистр застрахованных лиц, который является базой для перехода к цифровому полису ОМС. В рамках ГИС также планируют запустить единый интернет-портал обязательного медицинского страхования.
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Очередной распил с единственным участником. Очередной десятилетиями не обновляемый реестр типа ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Очередной "российский" софт с пайплайнами персональной медицинской информации в C++ libraries & Java metaclasses на тайваньских чипах. Это в США или Китае подобные системы работают так, что никакие QR коды людям присваивать не надо. У программистов Мишустина требуются очередные многомиллиардные вложения.
Самоё удивительное шо рыночные хуцпаны всё время толдычат про мифическую бесплатную медицину. ..при вычитании с каждой получки денег в её "бесплатный от государства" фонд ... который дальше пропускает деньги через частные страховые организации. За минусом их прибылей получек управляющим по безграничным рыночным ценам чтобы не было дефицита деньги идут в "бесплатную медицину" с тотальным дефицитом квот на лечение тем кто за это омс заплатил из зарплат и налогов. Бесконечные модернизации программного обеспечения на базе натовского , ЭВМ из КНР,для всего этого по безграничным рыночным ценам чтобы не было дефицита ещё и сверху ... ОМС это типа рыночного ОСАГО .. ГМК,.. только ещё круче подмешивается невидимой рукой гешефтмахеров и их ночных сторожей..
Для модернизации частной организации правительство выделяет деньги. Государство выплачивает этим жуликам на каждого не работающего гражданина, а работадатели на каждого работающего примерно по 14 тысяч рублей в год, а это больше двух триллионов рублей. Это те деньги, которых не хватает медицине.
уже лет 15 нет участкового терапевта. Теперь появится?
Вместо того чтобы его вообще ликвидировать как нахлебника посредника, так в него ещё и финансовые вливания сделают. Живут же люди за счет налогоплательщиков ни за что не отвечая и ни в чем себе не отказывая. В замен уничтоженного социализма и советской системы здравоохранения, построили извращенную систему капиталистического здоровозахоронения.