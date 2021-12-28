Модернизация информационной системы ОМС обойдется в 1,8 млрд рублей

11:37 28.12.2021

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на модернизацию информационной системы обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС) будет направлено 1,8 млрд рублей.

Предполагается, что средства будут потрачены на организацию взаимодействия системы с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения, что позволит оперативно решать вопросы, связанные с оказанием бесплатной медицинской помощи, а также упростит взаимодействие участников системы обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба правительства.

ГИС ОМС была запущена в 2021 году. Она предназначена для учёта сведений о медицинской помощи, контроля за оперативностью и качеством её оказания, а также для ведения отчётности. В её состав входит единый регистр застрахованных лиц, который является базой для перехода к цифровому полису ОМС. В рамках ГИС также планируют запустить единый интернет-портал обязательного медицинского страхования.