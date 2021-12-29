Роспотребнадзор разработал аналогичный Манту тест на иммунитет к COVID-19

В НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера (Роспотребнадзор) был разработан препарат для массового тестирования населения на наличие клеточного иммунитета к коронавирусу.

Кожный тест «КоронаДерм PS» напоминает реакцию Манту или Диаскин-тест. По словам создателей теста, данный анализ позволит отличить переболевших COVID-19 от не болевших. Также он позволит сделать заключение о необходимости вакцинации или ревакцинации. По словам разработчиков, кожный тест будет более объективным, чем анализ на антитела.

Разработка прошла доклинические испытания и передана для регистрации в Минздрав РФ, сообщает «Газета.ru».

Препарат «КоронаДерм PS» относится к группе диагностических тестов. Испытуемому ставится проба, внешне похожая на реакцию Манту (и то, и другое - инъекционные формы). В состав «КоронаДерм PS» входит антиген, созданный для теста на клеточный иммунитет к SARS-CoV-2.

Через 72 часа, когда наступает пик развития клеточных реакций, по диаметру папулы оценивается результат. Положительный тест означает, что обследуемый имеет клеточный иммунитет, а отрицательный говорит о том, что клеточный иммунитет отсутствует.

По информации издания, идея создания кожного теста пришла группе иммунологов под руководством Андрея Симбирцева.

Директором НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера является академик Арег Тотолян, который рассказал, что тест планируется внедрить в повседневную медицинскую практику.

«С кожным тестом ситуация такая же, как и с вакцинами. Сначала испытания будут проводиться на взрослых и применяться он будет на взрослых, а потом уже после соответствующих клинических испытаний дойдем до детей, если все пойдет по плану», - сказал он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.12.2021, 23:13
    Гость: Александр

    Всего скорее этот новый вид жижи РоспотребПозор планирует, под видом манту (проверки), вводить детям. Это шакальё только смерть остановит.

  2. 29.12.2021, 20:51
    Гость: мы обратили внимание что это инфо бессмысленна

    типа КТО-ТО КОЕ_ГДЕ, умному человеку это ни о чем, глупый ужасн

  3. 29.12.2021, 20:49
    Гость: Слишком явно они эту жижу проталкивают

    при том что даже ВОЗ и Билл заявляют что т.н. омикрон намного млабее , что он "послан" кем? чем? с целью сведения пандемии на нет. Закончится типа к лету.

  4. 29.12.2021, 20:40
    Гость: Гейтсу, Фаучи и Дашаку предъявлено обвинение в геноциде в су

    Юстус Р. Хоуп, доктор медицины 20 декабря 2021 г. Обновлено 27 декабря 2021 г

    В потрясающей 46-страничной юридической документации в Международный уголовный суд 6 декабря бесстрашный адвокат и семь заявителей обвинили Энтони Фаучи, Питера Дашака, Мелинду Гейтс, Уильяма Гейтса III и двенадцать других в многочисленных нарушениях Нюрнбергского кодекса. К ним относятся различные преступления против человечности и военные преступления, как они определены в статьях 6, 7, 8, 15, 21 и 53 Римского статута.
    ...
    Помимо четырех главных фигур, были названы еще двенадцать, в том числе генеральные директора ведущих корпораций по производству вакцин и руководители здравоохранения, которые несли ответственность за Соединенное Королевство.

    Альберт Бурла, генеральный директор Pfizer
    Стефан Бансель, генеральный директор Moderna
    Паскаль Сорио, генеральный директор Astra Zeneca
    Алекс Горски, генеральный директор Johnson and Johnson
    Тедрос Адханом Гебрейесус, Генеральный директор ВОЗ...

  5. 29.12.2021, 20:05
    Гость: Роспотребнадзор разработал?

    Не смешите мои тапочки.
    Это будет иммунитет, у кого надо иммунитет.
    Остальных - к факцинации...

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