Роспотребнадзор разработал аналогичный Манту тест на иммунитет к COVID-19

18:20 29.12.2021

В НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера (Роспотребнадзор) был разработан препарат для массового тестирования населения на наличие клеточного иммунитета к коронавирусу.

Кожный тест «КоронаДерм PS» напоминает реакцию Манту или Диаскин-тест. По словам создателей теста, данный анализ позволит отличить переболевших COVID-19 от не болевших. Также он позволит сделать заключение о необходимости вакцинации или ревакцинации. По словам разработчиков, кожный тест будет более объективным, чем анализ на антитела.

Разработка прошла доклинические испытания и передана для регистрации в Минздрав РФ, сообщает «Газета.ru».

Препарат «КоронаДерм PS» относится к группе диагностических тестов. Испытуемому ставится проба, внешне похожая на реакцию Манту (и то, и другое - инъекционные формы). В состав «КоронаДерм PS» входит антиген, созданный для теста на клеточный иммунитет к SARS-CoV-2.

Через 72 часа, когда наступает пик развития клеточных реакций, по диаметру папулы оценивается результат. Положительный тест означает, что обследуемый имеет клеточный иммунитет, а отрицательный говорит о том, что клеточный иммунитет отсутствует.

По информации издания, идея создания кожного теста пришла группе иммунологов под руководством Андрея Симбирцева.

Директором НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера является академик Арег Тотолян, который рассказал, что тест планируется внедрить в повседневную медицинскую практику.

«С кожным тестом ситуация такая же, как и с вакцинами. Сначала испытания будут проводиться на взрослых и применяться он будет на взрослых, а потом уже после соответствующих клинических испытаний дойдем до детей, если все пойдет по плану», - сказал он.