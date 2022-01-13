На Камчатке начата проверка по факту смерти студентки после прививки

11:50 13.01.2022

Министерство здравоохранения Камчатского края начало проверку по факту смерти 18-летней студентки КамГУ им. Витуса Беринга, которая 11 января скончалась в одной из больниц региона.

12 декабря девушка привилась вторым компонентом вакцины «Спутник V», через пять дней она была госпитализирована с предварительным диагнозом «инсульт», сообщает ИА «Кам 24».

Вот как она описала хронологию событий в беседе с журналистами: «Первый компонент «Спутника» Валя, в принципе, перенесла нормально. Хотя у нее была мигрень несколько дней. Второй компонент ей ввели 12 декабря. У нее почти сразу начала болеть голова – левый висок. С каждым днем становилось хуже, настолько, что она пожаловалась мне. Я была против того, чтобы она вакцинировалась. Но, по словам Вали, в университете уведомили, что будут отстранять от занятий и не допускать до сессии не привитых. И вообще дочь сказала, что хотела бы жить полной жизнью. А это сейчас возможно только при наличии QR-кода… Дня через три после второй прививки у нее начала неметь правая рука, через четыре дня отказала нога. Валя перестала нормально ходить. Она говорила мне, что перестала понимать, что происходит, у нее зрение испортилось, было помутнение сознания. В ночь на 17 декабря ей стало еще хуже. Мы позвонили в скорую помощь, но там, как только услышали, что дочь вакцинировалась, сказали, что прививками не занимаются, а её состояние – это просто реакция на вакцину и надо выпить «Ибуклин». Утром я снова позвонила в скорую, назвала симптомы, но уже не говорила про прививку. Тогда дочь увезли в больницу. В неврологическом отделении ей стали оказывать помощь. Вале стало лучше – у нее нормализовалась речь, сознание, начали работать рука и нога. Врачи планировали выписать дочь 30 декабря. Однако 25 декабря у нее опять начались головные боли и поднялась температура. Валя позвонила мне и пожаловалась на боли в животе. 27 декабря сделали снимок. Врачи сказали, что обнаружили пневмонию, поэтому Валю перевели в терапевтическое отделение. 28 и 29 числа я не могла дозвониться до дочери. 30 декабря узнала, что она попала в реанимацию. Я приехала в больницу. Врач сказал, что у нее отказали почки, произошел отёк мозга. Еще сказали, что у нее энцефалит. Причем невролог говорил, что его спровоцировала именно прививка. Дочь дополнительно обследовали, делали МРТ, снимки отправляли в Москву. Неврологи – и московские, и наши – пришли к выводу, что это энцефалит. А отека легких, как пишут сейчас в соцсетях, у нее не было. Было воспаление головного мозга, энцефалит, который развился после прививки. А умерла она, как мне сказали, от аутоиммунного энцефалита. Еще в субботу ей стало получше, нормализовалось давление, я думала она пойдет на поправку. Но в понедельник произошло ухудшение состояния, и вчера в полтретьего она умерла. У меня есть заключение, которое сделали, когда Валю переводили из неврологического отделения в терапевтическое. Врачи написали, что была сделана прививка от ковида. И после этого развились все симптомы».

В краевом министерстве здравоохранения полагают, что «у умершей могла быть хроническая болезнь, о которой она не знала». Медики поликлиники, которые делали девушке вакцинацию, также считают, что сейчас нет оснований говорить о том, что к смерти привела именно прививка, «так как после введения первого компонента до летального исхода прошло почти два месяца – это слишком большой срок для наступления такого рода осложнений».

«Точную причину смерти 18-летней девушки установят медицинские эксперты», - резюмировали чиновники.

Как мы писали ранее, в Москве и Московской области официальная статистика по смертности среди вакцинированных против новой коронавирусной инфекции не ведется в связи с отсутствием соответствующих учетных форм и требований по ведению такой статистики. Вероятно, так обстоит дело и в других регионах России.