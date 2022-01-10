В Москве и Подмосковье не ведется статистика смертности вакцинированных
Статистический учет по смертности прошедших вакцинацию против коронавируса в Подмосковье не ведется.
«Официальная статистика по смертности среди вакцинированных против новой коронавирусной инфекции не ведется в связи с отсутствием соответствующих учетных форм и требований по ведению такой статистики», — говорится в ответе министерства здравоохранения Московской области на запрос ИА Красная Весна.
По данным ведомства, регулярно ведется статистика по выявлению случаев заражения коронавирусом в Подмосковье, а также случаев выздоровления.
На запрос редакции ответили и в Управлении Федеральной службы государственной статистики по городу Москве и Московской области, сообщив, что не получают данных по количеству умерших от коронавируса, которые прошли вакцинацию, «так как это не предусмотрено Федеральным планом статистических работ, утвержденным правительством РФ от 06.05.2008 № 681-р (с изменениями)».
Также в пресс-центре Управления Роспотребнадзора по городу Москве не дали никакой информации по данному запросу ИА Красная Весна, указав, что могут предоставлять информацию «только по вопросам, отнесенным к компетенции Управления».
Информация о возможных побочных эффектах от вакцин и других лекарственных препаратов от коронавируса очень важна для отслеживания эффективности этих препаратов после того, как они были зарегистрированы. В США данная информация отслеживается благодаря системе сообщений о побочных эффектах вакцин (VAERS), а в Великобритании действует система «Желтая карта» Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA).
В России существует подобная система «Фармаконадзор», но публикаций ее регулярных отчетов нет.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Пора Генеральной прокуратуре заняться всерьез этим вопросом. Это угроза государственной безопасности, колоть не испытанной вакциной и при этом заявлять что не ведется никакой статистики т.к. нет утвержденной формы отчетности!!! Это что за бред? И такие люди указывают нам что мы должны делать!
Они прекрасно понимают что ведение статистики, вернее ее обнародование - это смертный приговор для дельцов, наживающихся на вакцинации.
Сильно на обновленный фашизм похоже.
Бумажку везде подписывают, например граждане Турции у себя в Турции
Хотя бы потому,что они всё население ,путём запугивания,нарушая все законы,делают "биоматериалом" для эксперимента,не говоря о том,что это-ЭКСПЕРИМЕНТ,а заявляя,что эти опасные для Здоровья и Жизни,уколы генной фигнёй,помогут не заболеть,а они наоборот заболевают,люди заболевают и мрут,как мухи,они ещё и фонят этой дрянью вокруг себя.Слушайте,ну просто какая-то бактериологическая война,что ли с населением?