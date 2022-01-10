В Москве и Подмосковье не ведется статистика смертности вакцинированных

15:35 10.01.2022

Статистический учет по смертности прошедших вакцинацию против коронавируса в Подмосковье не ведется.

«Официальная статистика по смертности среди вакцинированных против новой коронавирусной инфекции не ведется в связи с отсутствием соответствующих учетных форм и требований по ведению такой статистики», — говорится в ответе министерства здравоохранения Московской области на запрос ИА Красная Весна.

По данным ведомства, регулярно ведется статистика по выявлению случаев заражения коронавирусом в Подмосковье, а также случаев выздоровления.

На запрос редакции ответили и в Управлении Федеральной службы государственной статистики по городу Москве и Московской области, сообщив, что не получают данных по количеству умерших от коронавируса, которые прошли вакцинацию, «так как это не предусмотрено Федеральным планом статистических работ, утвержденным правительством РФ от 06.05.2008 № 681-р (с изменениями)».

Также в пресс-центре Управления Роспотребнадзора по городу Москве не дали никакой информации по данному запросу ИА Красная Весна, указав, что могут предоставлять информацию «только по вопросам, отнесенным к компетенции Управления».

Информация о возможных побочных эффектах от вакцин и других лекарственных препаратов от коронавируса очень важна для отслеживания эффективности этих препаратов после того, как они были зарегистрированы. В США данная информация отслеживается благодаря системе сообщений о побочных эффектах вакцин (VAERS), а в Великобритании действует система «Желтая карта» Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA).

В России существует подобная система «Фармаконадзор», но публикаций ее регулярных отчетов нет.