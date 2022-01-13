Мир поставил новый антирекорд по числу заражений коронавирусом

Данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) свидетельствуют, что во всем мире за последние сутки коронавирусом заразились более 3 395 785 человек, что является новым антирекордом пандемии.

Больше всего заражений за сутки было выявлено в США - 1,39 млн (в стране полностью вакцинировано - 62,7%).

Следом по этому показателю идут Франция - 338 000 зараженных за 24 часа (полностью вакцинировано - 74,6%), Италия - 220 000 людей (полностью вакцинировано - 75,9%) и Индия - 194 000 человек (полностью вакцинировано - 46,6%).

В России полную вакцинацию двумя компонентами прошло около 47,2% населения (по данным ресурса Our World in Data). За прошлые сутки (12 января) было выявлено  17 946 заражений.

При этом 11 января ВОЗ также заявила о рекордном приросте заразившихся ковидом за семь дней - 15,1 млн. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость в мире выросла на 55%, отмечает Afisha.ru.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 14.01.2022, 00:57
    Гость: Сорин И.Л.- что еще архиважно- в ФРГ действительно больнична

    смертность сугубо от ковида. В РФ и от сопутствующих заболеваний(не до них) и от внутрибольничных инфекций. Но- все списывается на ковид. Не расписываться же в оптимизации!

  5. 14.01.2022, 00:31
    Гость: Смертность в привитых странах на порядок ниже российской

    Не надо так убого сьезжать с темы.
    По утверждениям фашиваксеров - "Ты обязан привиться, чтобы остановить распространение! Своим здоровьем и жизнью рискуй, сколько угодно, но чужими нельзя!".
    И теперь очевидно, что распространение ковидлы НИКАК, в лучшем случае, не зависит от %% овценированных. Хотя, судя по статистике, в распространении лидируют те, кто наперегонки, роняя штаны, бросились овценироваться.

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