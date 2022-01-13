Мир поставил новый антирекорд по числу заражений коронавирусом

22:16 13.01.2022

Данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) свидетельствуют, что во всем мире за последние сутки коронавирусом заразились более 3 395 785 человек, что является новым антирекордом пандемии.

Больше всего заражений за сутки было выявлено в США - 1,39 млн (в стране полностью вакцинировано - 62,7%).

Следом по этому показателю идут Франция - 338 000 зараженных за 24 часа (полностью вакцинировано - 74,6%), Италия - 220 000 людей (полностью вакцинировано - 75,9%) и Индия - 194 000 человек (полностью вакцинировано - 46,6%).

В России полную вакцинацию двумя компонентами прошло около 47,2% населения (по данным ресурса Our World in Data). За прошлые сутки (12 января) было выявлено 17 946 заражений.

При этом 11 января ВОЗ также заявила о рекордном приросте заразившихся ковидом за семь дней - 15,1 млн. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость в мире выросла на 55%, отмечает Afisha.ru.