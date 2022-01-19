Симптомы, при которых необходимо обратиться к неврологу

Здоровье – это наше все. 

Именно этот показатель влияет на человеческую жизнедеятельность. К сожалению, люди, живущие в шумных мегаполисах, все чаще и чаще сталкиваются с проблемами, связанными со здоровьем. К одним из самых распространенных симптомов можно отнести головную боль. Многие по ошибке не обращают внимание на это, списывая головные боли на усталость на работе или стресс. Это в корне неправильно, ведь они являются первым звоночком для похода к неврологу. В этой статье мы ответим на вопрос: «Когда нужно идти на прием к неврологу?». 

Симптоматика, связанная c головным или спинным мозгов – это поле деятельности врача-невролога. Именно он диагностирует и лечит заболевания, имеющие отношение к функциям этих органов.  Ознакомиться с лечением неврологических заболеваний в Москве можно по ссылке.

Симптомы-звоночки

Если вы наблюдаете следующие симптомы, вам срочно необходимо обратиться за помощью к неврологу:
1. Наличие частых и сильных головных болей;
2. Нарушение сна, проявляющиеся в бессоннице, частых пробуждениях и так далее);
3. Наличие шума в ушах;
4. Вы чувствуете, как немеют и покалывают конечности;
5. Наличие болей в спинке;
6. Чувствуете заметное ухудшение памяти;
7. Сталкиваетесь с нарушением координации движений;
8. Наличие головокружений, обморочных состояний и расстройств сознания.

Эти симптомы сигнализируют о наличии нарушений в работе головного или спинного мозга, поэтому бесконтрольно оставлять их нельзя. Лучше всего обратиться к специалистам неврологу или терапевту, которые выполнят диагностику или назначат прием у другого врача. Зачастую пациенты обращаются к неврологам по причинам возникновения мигреней, невралгий, нарушений сна, депрессий, остеохондроза в позвоночнике, внутричерепной гипертензии и вегето-сосудистой дистонии. Также за помощью к неврологам обращаюся пожилые пациенты при болезни Паркинсона, Альцгеймера и так далее.

Этапы лечения у невролога

Консультация у врача-невролога выглядит следующим образом: первичный осмотр, при котором врач собирает необходимую информацию для выявления клинической картины и составления истории заболевания. Далее, происходит осмотр и оценка общего состояния нервной системы человека. Если возникают трудности с постановкой диагноза, неврологи могут назначить дополнительные исследования или анализы – биохимия крови, ЭЭГ, УЗИ, МРТ.
 

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