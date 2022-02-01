Аюрведа: что такое и основы питания

21:39 1.02.2022

Аюрведа, если переводить дословно — "наука жизни" или "знание жизни"

Считается, что данная наука появилась задолго до нашей эры (примерно 5 тысяч лет), первые упоминания о ней существовали в так называемых "Ведах".

Веды, сами по себе, и есть "знания", которые тщательно записывались и передавались из поколения в поколения на древнем языке Санскрите. За целые тысячелетия медицина и наука сумела постичь многие ранее казавшиеся тайнами основы нашего организма и вообще жизнедеятельности человека.

Аюрведическая медицина охватывает практически всю человеческую жизнь от и до: питание, распорядок дня, гигиена, уществует даже специализированная аюрведическая косметика и средства для ухода, которые созданы с уважением к тем знаниям, которые удалось сохранить и по сей день.

В нашей статье мы сконцентрируемся непосредственно на питании, ведь правильно подобранная пища, с точки зрения этого учения является едва ли не основным инструментом для получения здоровья и благополучия.

Основные принципы питания по Аюрведе:

1. Не принимайте пищу в спешке

Забудьте про привычный городскому жителю фастфуд хотя бы на короткое время, и на себе прочувствуете как организм начнет меняться и перестраиваться на более комфортный для него режим.

2. Не ешьте безвкусную еду

Вкус согласно Аюрведе очень важен, и в зависимости о того или иного состояния организма рекомендуется употреблять пищу с конкретными вкусовыми свойствами. Еда может быть кислой, сладкой, соленой, вяжущей, острой или горькой.

3. Перед тем как сесть за стол — нужно очистить организм

Перед употреблением пищи, нужно освободить себя от остатков предыдущей еды, опорожнить кишечник и мочевой пузырь.

4. Ешьте только тогда, когда голодны

Нельзя насильно заставлять себя есть, если речь не идет о каких-то медицинских требованиях современных врачей. При отсутствии противопоказаний - нужно есть только тогда, когда этого хочет ваш организм.

5. Слушайте своё тело

Никто, кроме вас, не знает, какой распорядок дня идеально вам подойдёт. Просто прислушивайтесь к своему организму, что и советует вам аюрведа. Иногда можно отойти от привычного ритма жизни, если организм его отторгает.

6. Основной приём пищи в обед

Всё же нужно стараться потреблять больше пищи именно в обеденное время, не наедаться перед сном.

7. Гигиена перед едой

Согласно учению перед употреблением пищи нужно умыть лицо, руки и желательно стопы, возможно это избавит вас от негативной энергии.

Понятно, что разобраться в столь непростой науке с тысячелетней историей непросто, особенно, когда под боком супермаркет с хаотично расставленной едой, но если вы прониклись и хотите узнать больше, то хорошей идеей будет посетить аюрведический магазин, опытные консультанты которого смогут ответить на интересующие вас вопросы.