Мишустин предложил упростить россиянам поход в поликлиники

17:07 1.02.2022

Первичное звено здравоохранения испытывает колоссальные нагрузки из-за ежедневного роста количества заболевших COVID-19, поэтому необходимо упростить процедуру записи к врачу, выдачу заключений и рецептов. Об этом в ходе совещания с правительством заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Современные технологии должны упростить процедуру записи к врачу, выдачу заключений и рецептов. Необходимо сократить сроки ожидания приема у специалиста, ну, и конечно, избавить медицинский персонал от бумажной работы и бесконечных отчетов», — приводит его слова РБК.

Мишустин пояснил, что сегодня врачи помогают большому количеству заболевших, «число которых увеличивается каждый день». «И уже сейчас надо принимать решение, чтобы получение помощи в поликлиниках не только в условиях таких серьезных испытаний, но и в обычной жизни, было более удобным и быстрым для граждан. Важно обеспечить индивидуальный подход к лечению пациентов», — добавил премьер.