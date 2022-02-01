Мишустин предложил упростить россиянам поход в поликлиники

Поликлиника

Первичное звено здравоохранения испытывает колоссальные нагрузки из-за ежедневного роста количества заболевших COVID-19, поэтому необходимо упростить процедуру записи к врачу, выдачу заключений и рецептов. Об этом в ходе совещания с правительством заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Современные технологии должны упростить процедуру записи к врачу, выдачу заключений и рецептов. Необходимо сократить сроки ожидания приема у специалиста, ну, и конечно, избавить медицинский персонал от бумажной работы и бесконечных отчетов», — приводит его слова РБК.

Мишустин пояснил, что сегодня врачи помогают большому количеству заболевших, «число которых увеличивается каждый день». «И уже сейчас надо принимать решение, чтобы получение помощи в поликлиниках не только в условиях таких серьезных испытаний, но и в обычной жизни, было более удобным и быстрым для граждан. Важно обеспечить индивидуальный подход к лечению пациентов», — добавил премьер.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 01.02.2022, 21:30
    Гость: Европеец

    Моих 309 это на весь год. Во всем эта частная поликлиника работает точно как государственная и предоставляет бесплатные услуги (покрываемые страховками работающих или пенсионеров).
    Единственная разница в том, что работа врачей организована так, что перед кабинетом врача сидит только один человек - тот, который войдёт туда прямо сейчас а когда войдёт - подойдёт следующий в назначенное время. Такая поликлиника зарабатывает по сути не потому, что в комнате ожидания туча людей а вопреки этому.
    К специалистам получаю направление от «всеобщего» врача и такое направление получить легко. К некоторым специалистам и направление не нужно - кожный, гинеколог, глазной и ещё некоторым.
    К некоторым специалистам можно попасть прямо на следующий день, к некотором приходится ждать пару недель и иногда месяц - особенно к специалистам редкой направленности. Но это не беда если человек планирует свои действия.
    Но если проблема неожиданная и надо действовать быстро - берут сразу и без проблем. Для этого у каждого специалиста есть запас рабочего времени.
    Если договорюсь например на вторник и не приду - плачу 10 евро штраф, хотя на практике это почти никогда не делается.
    Есть некоторые обследования, которые страховка покрывает не полностью - обычно за это человек платит. Это довольно редкая вещь и платить приходится немного. Например частная поликлиника не подписала вовремя договор со страховой компанией моей жены и она платила за визит к ортопеду около 30 евро. Позже мы поменяли компанию и всё О.

  4. 01.02.2022, 20:15
    Гость: Недавно хотел

    попасть к лору, воспалилось ухо от пробки из ватной палочки. Записался - врач заболел, смены нет.
    Посоветовали в приемный покой с болью. Там вытащили без записи слава Богу и отправили, даже полис не спросили.
    В общем, поликлиники тихо порушили. Иди либо платно, либо стой на коленях в приемных скорой.

  5. 01.02.2022, 20:09
    Гость: stalker

    Все это слова и обещания. А как все это реализовываться будет не понятно. Особенно с учётом нехватки поликлиник, врачей и медперсонала.

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