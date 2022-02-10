Ушел из жизни открывший ВИЧ вирусолог Люк Монтанье

Люк Монтанье

Французский вирусолог и нобелевский лауреат Люк Монтанье ушел из жизни в возрасте 89 лет.

Монтанье открыл вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) в 1983 году, за что совместно с Франсуазой Барре-Синусси в 2008 году был удостоен Нобелевской премии в области медицины и физиологии, напоминает РБК. Премию с ними разделил германский вирусолог Харальд цур Хаузен, который выяснил, что вирус папилломы человека может вызывать рак шейки матки.

В 1983 году Монтанье совместно с будущим гендиректором ЮНЕСКО Федерико Майором основал Всемирный фонд исследований и профилактики СПИДа (World Foundation for AIDS Research and Prevention).

По данным источников издания Liberation, Монтанье умер в Американском госпитале в Нёйи-сюр-Сен на окраине Парижа. В муниципалитете подтвердили Liberation выдачу свидетельства о смерти.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.02.2022, 00:47
    Гость: Смелый человек Люк Монтанье!

    Он говорил правду о "вакцинах", об антителозависимом усилении (ADE), о том, что нельзя во время эпидемии проводить "вакцинацию", НО т.к. "вирус" этот сугубо политический, то Монтанье "власти" не хотели слышать, невзирая на его ОГРОМНЫЙ АВТОРИТЕТ!

    И, хотя 89 лет - это много, остаются вопросы: почему в американской клинике, почему именно сейчас? Учитывая смерть специалиста по оксиду графена Андреаса Ноака, который был убит на другой день после его рассказа о том, как действует это вещество, срезая как микроскопические лезвия ткани со стенок сосудов.

    Люку Монтанье уготовано славное место в истории, в отличие от тех, кто скоро ответит за все содеянное.

  2. 11.02.2022, 00:09
    Гость: Алевтина

    Умер один из немногих совестливых ученых мира,который в свои почти 90 лет не побоялся и счел нужным не молчать,а сказать правду о "пандемии" и о "вакцинах". И за это его "пинали" последние два года.Мне очень жаль,что Монтанье больше нет... Незаменимый человек ушел... Вечная память и вечный покой.

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