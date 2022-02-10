Ушел из жизни открывший ВИЧ вирусолог Люк Монтанье

21:27 10.02.2022

Французский вирусолог и нобелевский лауреат Люк Монтанье ушел из жизни в возрасте 89 лет.

Монтанье открыл вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) в 1983 году, за что совместно с Франсуазой Барре-Синусси в 2008 году был удостоен Нобелевской премии в области медицины и физиологии, напоминает РБК. Премию с ними разделил германский вирусолог Харальд цур Хаузен, который выяснил, что вирус папилломы человека может вызывать рак шейки матки.

В 1983 году Монтанье совместно с будущим гендиректором ЮНЕСКО Федерико Майором основал Всемирный фонд исследований и профилактики СПИДа (World Foundation for AIDS Research and Prevention).

По данным источников издания Liberation, Монтанье умер в Американском госпитале в Нёйи-сюр-Сен на окраине Парижа. В муниципалитете подтвердили Liberation выдачу свидетельства о смерти.