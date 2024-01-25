Врачи предложили перестать называть раком некоторые виды рака

12:29 25.01.2024

Рак предстательной железы низкой степени злокачественности, который медленно растет или не растет вообще, не должен называться раком или карциномой (злокачественной опухолью), считает все большее количество врачей, пишет РБК со ссылкой на Wall Street Journal.

Эти слова пугают мужчин и их семьи, а иногда — даже врачей, вынуждая их обращаться к более агрессивному, чем нужно, лечению с тяжелыми побочными эффектами вместо тщательно контролируемого выжидательного подхода, поясняют специалисты.

В медицинской сфере уже переименовывали другие формы рака, в том числе рак шейки матки, мочевого пузыря и щитовидной железы, которые были переклассифицированы. В ряде случаев — чтобы не пугать людей с раковыми заболеваниями.

«Слово «рак» вызывает столько беспокойства и страха. Пациенты думают, что если я не сделаю что-нибудь завтра, это меня убьет. На самом деле это неправда», — сказала профессор хирургии и радиологии Калифорнийского университета в Сан-Франциско и директор Центра ухода за грудью доктор Лаура Эссерман.