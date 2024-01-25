Врачи предложили перестать называть раком некоторые виды рака
Рак предстательной железы низкой степени злокачественности, который медленно растет или не растет вообще, не должен называться раком или карциномой (злокачественной опухолью), считает все большее количество врачей, пишет РБК со ссылкой на Wall Street Journal.
Эти слова пугают мужчин и их семьи, а иногда — даже врачей, вынуждая их обращаться к более агрессивному, чем нужно, лечению с тяжелыми побочными эффектами вместо тщательно контролируемого выжидательного подхода, поясняют специалисты.
В медицинской сфере уже переименовывали другие формы рака, в том числе рак шейки матки, мочевого пузыря и щитовидной железы, которые были переклассифицированы. В ряде случаев — чтобы не пугать людей с раковыми заболеваниями.
«Слово «рак» вызывает столько беспокойства и страха. Пациенты думают, что если я не сделаю что-нибудь завтра, это меня убьет. На самом деле это неправда», — сказала профессор хирургии и радиологии Калифорнийского университета в Сан-Франциско и директор Центра ухода за грудью доктор Лаура Эссерман.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Кардинально все меняет. С диагнозом "карцинома" не делают операции в обычной урологии. Это запрещено. А с диагнозом "аденома простаты" или "гиперплазия" не делают операции в онкоцентре. Усек?
Да и хрен с ними с людьми. Главное статистику не портить.
Вас это огорчило?
По логике врачей тогда стоматологов следует называть "Зубная фея" чтобы не пугать пациентов ценами а врачей реанимации"ангелами последнего дня"
У врачей так: "Нету денег - будь здоров!".
Врачи сами боятся заключения "рак", недавно носились с вирусом как с писаной торбой.