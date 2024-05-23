Российских врачей научат тонкостям общения с мусульманами
Комитет по здравоохранению при Совете муфтиев России (СМР) в Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) при Минздраве РФ открывает для медработников и управленцев сферы здравоохранения спецкурс лекций по религиозному этикету и основам этики с пациентами из арабо-мусульманских стран, сообщила РИА Новости в среду научный руководитель программы, глава аппарата комитета Гузель Мубинова.
По ее словам, в последнее время в этом есть большая потребность. "Туристы из стран Востока во время посещения России обращаются к врачам за медпомощью, но большинство наших докторов и медработников не знают особенности и тонкости общения с мусульманками согласно нормам шариата (свода исламских законов). Наш образовательный курс нацелен на устранение этой проблемы", - рассказала Мубинова.
По словам первого зампредседателя СМР муфтия Рушана Аббясова, следует учитывать постоянное увеличение потока пациентов из мусульманских стран в Россию.
"Наша страна в исламских странах была и остается авторитетом. Мусульмане из других стран знают и ценят уровень образования, медицины и профессионализм врачей. Поэтому они все чаще выбирают для лечения не западные и не израильские клиники, а российские высокоукомплектованные медицинские центры... Считаем, что нашим врачам необходимо знать основы шариата, особенности общения с последователями ислама, их историей, культурой и религией. Интерес обоюдный, к нам уже обратились несколько клиник с подобным запросом", - отметил Рушан Аббясов.
В Комитете по здравоохранению отметили, что помимо спецкурса врачи и управленцы посетят Соборную мечеть Москвы.
"Это полный цикл обучения, можно сказать, с полным погружением. По окончании курса врачам будет вручены удостоверения о повышении квалификации", - отметили в комитете по здравоохранению при СМР и ДУМ РФ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Должна платить и другим - иначе это дискриминация, шовинизм, 282 статья.
Логично?
"следует учитывать постоянное увеличение потока пациентов из мусульманских стран в Россию" - это как?
М.б. следует сократить поток пребывающих? Не? Ваще не вариант?
"Интересно девки пляшут если снизу посмотреть."Какие могут быть тонкости?кто к кому приехал?Не нравятся российские врачи,езжай к своим аульским.
Предатели кремляндии совсем ополоумели. Чтобы понравиться кому угодно, но только не своим соотечественникам, они пляшут под любую дудку, в данному случае, муфтия Аббясова, который поучает: «Следует учитывать постоянное увеличение потока пациентов из мусульманских стран в Россию». Собственно, он подсказывает и ответ: нужно в разы сократить этот поток, в том числе значительно ограничив сроки пребывания в нашей стране. Более того, пускать только тех, кто предоставит справку о состоянии своего здоровья, полученную в стране, откуда он прибыл. А если он всё-таки окажется больным, предъявить счёт за лечение тому, кто выдал такую справку.
Врачи должны повышать уровень квалификации в лечении пациентов, которая, кстати, в последнее время значительно упала (спасибо за это лжереформаторам, разрушающим систему здравоохранения в целом), а не подлаживаться под прихоти заезжих религиозных фанатиков. Кстати, а не потому ли дорогим россиянам попасть на приём к отечественным врачам становится всё сложнее и сложнее, что эскулапов заставляют убивать рабочее время на «изучение» чужих порядков с последующим подстраиванием под чуждую нам культуру. Фактически речь идёт о ползучей подмене культуры, а затем и народа.
Это «гости» должны подстраиваться под наши порядки, а не наоборот. А кому это не нравится, пусть сам катится со своим шариатом из России, плакать о нём никто не будет.
Как говорил Ленин, прежде чем объединиться, нужно разъединиться. Если мы этого не сделаем, то исчезнем, как народ.
вспомнились захваты мусульманами басаевым и радуевым больниц в буденовске и кизляре. Что-то готовится?