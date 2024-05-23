Российских врачей научат тонкостям общения с мусульманами

21:43 23.05.2024

Комитет по здравоохранению при Совете муфтиев России (СМР) в Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) при Минздраве РФ открывает для медработников и управленцев сферы здравоохранения спецкурс лекций по религиозному этикету и основам этики с пациентами из арабо-мусульманских стран, сообщила РИА Новости в среду научный руководитель программы, глава аппарата комитета Гузель Мубинова.

По ее словам, в последнее время в этом есть большая потребность. "Туристы из стран Востока во время посещения России обращаются к врачам за медпомощью, но большинство наших докторов и медработников не знают особенности и тонкости общения с мусульманками согласно нормам шариата (свода исламских законов). Наш образовательный курс нацелен на устранение этой проблемы", - рассказала Мубинова.

По словам первого зампредседателя СМР муфтия Рушана Аббясова, следует учитывать постоянное увеличение потока пациентов из мусульманских стран в Россию.

"Наша страна в исламских странах была и остается авторитетом. Мусульмане из других стран знают и ценят уровень образования, медицины и профессионализм врачей. Поэтому они все чаще выбирают для лечения не западные и не израильские клиники, а российские высокоукомплектованные медицинские центры... Считаем, что нашим врачам необходимо знать основы шариата, особенности общения с последователями ислама, их историей, культурой и религией. Интерес обоюдный, к нам уже обратились несколько клиник с подобным запросом", - отметил Рушан Аббясов.

В Комитете по здравоохранению отметили, что помимо спецкурса врачи и управленцы посетят Соборную мечеть Москвы.

"Это полный цикл обучения, можно сказать, с полным погружением. По окончании курса врачам будет вручены удостоверения о повышении квалификации", - отметили в комитете по здравоохранению при СМР и ДУМ РФ.