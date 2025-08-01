Минздрав определил, какими словами врачи должны убеждать женщин рожать

© KM.RU, Кирилл Дуболев

Минздрав подготовил методические рекомендации для консультирования женщин, находящихся «в ситуации репродуктивного выбора», пишет «Коммерсант». В документе представлены фразы, которые должны и не должны говорить акушеры-гинекологи на приеме с беременными пациентками.

Какие фразы рекомендованы к использованию:

  • «Нужна ли Вам помощь в том, чтобы сообщить эту новость отцу Вашего ребенка? Для мужчины новость о беременности тоже может стать неожиданностью. Ему нужно время, чтобы привыкнуть к мысли о том, что у него будет ребенок»;
  • «Карьеру можно успеть сделать в любом возрасте, а вот ребенка родить потом может быть уже поздно»;
  • «Дети, рожденные молодыми родителями, близки с ними, ведь они практически из одного поколения»;
  • «Распространенность бесплодия продолжает расти. Порой даже ЭКО не помогает женщинам в старшем репродуктивном возрасте стать мамой»;
  • «Откладывая рождение ребенка сегодня, Вы можете столкнуться с трудностями его зачатия в будущем, так как с возрастом репродуктивный потенциал неминуемо снижается, беременность протекает тяжелее, появляется риск осложнений, как со стороны матери, так и со стороны ребенка».


Какие фразы врачам использовать запрещено:

  • «Будете сохранять или прерывать беременность?»;
  • «Будете рожать или нет?»;
  • «В Вашем возрасте уже пора внуков воспитывать, а не детей рожать»;
  • «Вы совершаете плохой поступок».
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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 01.08.2025, 19:47
    Гость: Аня

    Карьеру по словам врачей можно сделать в 70 лет? Что значит дети рождение в молодом возрасте из одного с ними поколения!? Женщина не врачам подаёт ребенка,а себе Перевод рекомендации из иностранных методичку либо!?

Все комментарии (4)
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