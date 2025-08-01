Минздрав определил, какими словами врачи должны убеждать женщин рожать
Минздрав подготовил методические рекомендации для консультирования женщин, находящихся «в ситуации репродуктивного выбора», пишет «Коммерсант». В документе представлены фразы, которые должны и не должны говорить акушеры-гинекологи на приеме с беременными пациентками.
Какие фразы рекомендованы к использованию:
- «Нужна ли Вам помощь в том, чтобы сообщить эту новость отцу Вашего ребенка? Для мужчины новость о беременности тоже может стать неожиданностью. Ему нужно время, чтобы привыкнуть к мысли о том, что у него будет ребенок»;
- «Карьеру можно успеть сделать в любом возрасте, а вот ребенка родить потом может быть уже поздно»;
- «Дети, рожденные молодыми родителями, близки с ними, ведь они практически из одного поколения»;
- «Распространенность бесплодия продолжает расти. Порой даже ЭКО не помогает женщинам в старшем репродуктивном возрасте стать мамой»;
- «Откладывая рождение ребенка сегодня, Вы можете столкнуться с трудностями его зачатия в будущем, так как с возрастом репродуктивный потенциал неминуемо снижается, беременность протекает тяжелее, появляется риск осложнений, как со стороны матери, так и со стороны ребенка».
Какие фразы врачам использовать запрещено:
- «Будете сохранять или прерывать беременность?»;
- «Будете рожать или нет?»;
- «В Вашем возрасте уже пора внуков воспитывать, а не детей рожать»;
- «Вы совершаете плохой поступок».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вы ещё ищите логику в заявлениях чинуш?
Чиновники реально не знают проблем типичной молодой семьи?
Карьеру по словам врачей можно сделать в 70 лет? Что значит дети рождение в молодом возрасте из одного с ними поколения!? Женщина не врачам подаёт ребенка,а себе Перевод рекомендации из иностранных методичку либо!?