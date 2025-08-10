В Китае сообщили о росте заражения лихорадкой чикунгунья

15:04 10.08.2025

В южной китайской провинции Гуандун выявили еще 1387 случаев заболевания лихорадкой чикунгунья, пишет Газета.RU со ссылкой на заявление администрации города Ухань.

Самое большое количество зараженных (1212) выявили в городе Фошань, который был очагом заболевания в начале июля. В провинции Гуанчжоу зафиксировали 103 случая заболевания.

Общее число выявленных случаев лихорадки на юге Китая превысило 8 тыс. В пресс-службе администрации отметили, что в регионе действуют усиленные меры, направленные на уничтожение комаров, переносящих вирус.

Директор Института профилактики и контроля инфекционных заболеваний Центра по контролю и профилактике заболеваний Кан Мин заявил, что быстрый рост заражений в городе Фошань первоначально удалось сдержать, и недавние результаты профилактики еще больше укрепились.

Лихорадка чикунгунья — это вирусное инфекционное заболевание, разновидность тропической лихорадки. Основной путь передачи — укусы комаров рода Aedes. Среди симптомов заболевания — внезапное повышение температуры тела, сильные боли в суставах, особенно мелких (запястья, ступни, голеностопы, кисти), мышечная и головная боль, слабость, сыпь на туловище и конечностях.

На территории Российской Федерации случаи лихорадки чикунгунья не зарегистрированы.