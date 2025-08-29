В России выявлен первый завозной случай лихорадки чикунгунья

Герб Роспотребнадзора

В России выявлен первый завозной случай лихорадки чикунгунья, больной госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление Роспотребнадзора.

"Первый завозной случай лихорадки чикунгунья выявлен в этом году в РФ. Роспотребнадзор ранее заявлял о рисках завоза лихорадки из других стран, поэтому специалисты ведомства были готовы к данной ситуации", - сообщили в ведомстве.

Там подчеркнули, что "рисков распространения инфекции в стране нет, так как лихорадка чикунгунья не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых".

По данным Роспотребнадзора, заболевший прилетел в Москву из Шри-Ланки, на следующий день после прилета он обратился за медицинской помощью и был госпитализирован в инфекционное отделение с подозрением на лихорадку денге, однако проведенные тесты показали, что у госпитализированного вирус чикунгунья.

Ранее сообщалось, что в Китае зарегистрировано больше 8 тысяч случаев заражения вирусом чикунгунья.

Лихорадка чикунгунья — это вирусное инфекционное заболевание, разновидность тропической лихорадки. Основной путь передачи — укусы комаров рода Aedes. Среди симптомов заболевания — внезапное повышение температуры тела, сильные боли в суставах, особенно мелких (запястья, ступни, голеностопы, кисти), мышечная и головная боль, слабость, сыпь на туловище и конечностях.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 29.08.2025, 21:54
    Гость: Чикунгунья, синий небосвод!

    Чикунгунья, лето круглый год!
    Чикунгунья, весело живем!
    Чикунгунья, песенку поем!

  4. 29.08.2025, 17:17
    Гость: Алевтина

    Спите спокойно. Гинцбург,Голикова и Попова уже варят в больших чанах новые чикунгуневые вакцины. Сказали,что на всех хватит.

Все комментарии (7)
