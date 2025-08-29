16:14 29.08.2025

В России выявлен первый завозной случай лихорадки чикунгунья, больной госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление Роспотребнадзора.

"Первый завозной случай лихорадки чикунгунья выявлен в этом году в РФ. Роспотребнадзор ранее заявлял о рисках завоза лихорадки из других стран, поэтому специалисты ведомства были готовы к данной ситуации", - сообщили в ведомстве.

Там подчеркнули, что "рисков распространения инфекции в стране нет, так как лихорадка чикунгунья не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых".

По данным Роспотребнадзора, заболевший прилетел в Москву из Шри-Ланки, на следующий день после прилета он обратился за медицинской помощью и был госпитализирован в инфекционное отделение с подозрением на лихорадку денге, однако проведенные тесты показали, что у госпитализированного вирус чикунгунья.

Ранее сообщалось, что в Китае зарегистрировано больше 8 тысяч случаев заражения вирусом чикунгунья.

Лихорадка чикунгунья — это вирусное инфекционное заболевание, разновидность тропической лихорадки. Основной путь передачи — укусы комаров рода Aedes. Среди симптомов заболевания — внезапное повышение температуры тела, сильные боли в суставах, особенно мелких (запястья, ступни, голеностопы, кисти), мышечная и головная боль, слабость, сыпь на туловище и конечностях.