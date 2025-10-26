Минздрав утвердил новые правила медосмотров для детей

В России вступили в силу обновленные правила проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних, которые действуют с 1 сентября 2024 года до 1 сентября 2031 года. Основные изменения касаются возрастных рамок и перечня обязательных специалистов, пишет «Коммерсант».

Первый осмотр у акушера-гинеколога для девочек и детского уролога-андролога для мальчиков теперь проводится в 6 лет, тогда как ранее его назначали в три года. Ежегодные осмотры у этих врачей начнутся с 13 лет, на год раньше, чем по прежним правилам. Медосмотр ребенка в первый месяц включает прием педиатра, детского хирурга и офтальмолога. Ранее требовались также осмотры у невролога и стоматолога, однако теперь первый визит к неврологу перенесен на три месяца, а к стоматологу — на один год. Ежегодные осмотры стоматолога сохраняются.

В новые правила включены дополнительные исследования. На осмотрах в 6 и 10 лет детям из группы риска, выделенной педиатрами, будут проводить экспресс-анализ уровня холестерина в крови с помощью тест-полосок. Также предусмотрена офтальмоскопия с медикаментозным расширением зрачка в 1 месяц и 1 год. В рамках осмотров в 1,5 и 2 года педиатры должны проводить скрининг на риск нарушений психического развития, опрашивая родителей.

Документ уточняет, что неонатальные скрининги обязаны быть проведены до 28-го дня жизни ребенка, если данных о выполнении ранее нет. Кроме того, осмотры педиатра могут проводить врачи общей практики или участковые педиатры, расширяя возможности прохождения диспансеризации.

  1. 26.10.2025, 20:44
    Гость: записать ребенка к врачу-специалисту невозможно!

    "«Пыталась записаться через «Госуслуги», ЕМИАС, Mos.ru. Везде один ответ: «Нет врачей выбранной вами специальности»" - таких материалов в Сети сотни, если не тысячи! Даже в столице к специалистам попасть практически невозможно, а что творится в регионах, куда чиновники собираются молодых специалистов гнать насильно - даже представить страшно.
    "Александр Мохов, доктор юридических наук, эксперт в области медицинского права, профессор, главный научный сотрудник Всероссийского государственного университета юстиции, считает, что невозможность записаться на прием связана прежде всего с нехваткой кадров. Медиков просто не хватает на всех желающих, отсюда и надпись «нет врачей выбранной вами специальности»
    Когда пациентов стали записывать через «Госуслуги», это рассматривалась как «хитрая замена». Сейчас все происходит дома: человек сидит у компьютера и злится, что нет записи. Зато в самом лечебном учреждении тихо и спокойно», – объясняет Мохов."
    Минздрав не знает реальное состояние дел, потому и выпускает все новые и новые идиотские директивы, которые априори выполнять НЕКОМУ?!

  3. 26.10.2025, 19:47
    Гость: тоже-врач

    впечатление, что минздрав на марсе живёт. Прежде, чем навязывать профосмотры узких специалистов следует обеспечить доступность этих специалистов для больных.
    .
    решение вопросов начинается у минздрава с чиновного страха: как бы чего не вышло и какой бумажкой прикрыться. А должно начинаться с анализа возможностей, прежде всего, кадров.
    Можно предписать и яйца у пацанов при каждом посещении смотреть. Но смотреть будут только если у педиатра на это будут время и силы.

    Сейчас смотрят в роддоме и перед призывом. Желание сбросить проблему на андролога разобьётся об отсутствие урологов-андрологов. Повесят на педиатров, но не заплатят? До военкомата никто и не посмотрит.

Все комментарии (4)
