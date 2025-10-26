Минздрав утвердил новые правила медосмотров для детей

18:32 26.10.2025

В России вступили в силу обновленные правила проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних, которые действуют с 1 сентября 2024 года до 1 сентября 2031 года. Основные изменения касаются возрастных рамок и перечня обязательных специалистов, пишет «Коммерсант».

Первый осмотр у акушера-гинеколога для девочек и детского уролога-андролога для мальчиков теперь проводится в 6 лет, тогда как ранее его назначали в три года. Ежегодные осмотры у этих врачей начнутся с 13 лет, на год раньше, чем по прежним правилам. Медосмотр ребенка в первый месяц включает прием педиатра, детского хирурга и офтальмолога. Ранее требовались также осмотры у невролога и стоматолога, однако теперь первый визит к неврологу перенесен на три месяца, а к стоматологу — на один год. Ежегодные осмотры стоматолога сохраняются.

В новые правила включены дополнительные исследования. На осмотрах в 6 и 10 лет детям из группы риска, выделенной педиатрами, будут проводить экспресс-анализ уровня холестерина в крови с помощью тест-полосок. Также предусмотрена офтальмоскопия с медикаментозным расширением зрачка в 1 месяц и 1 год. В рамках осмотров в 1,5 и 2 года педиатры должны проводить скрининг на риск нарушений психического развития, опрашивая родителей.

Документ уточняет, что неонатальные скрининги обязаны быть проведены до 28-го дня жизни ребенка, если данных о выполнении ранее нет. Кроме того, осмотры педиатра могут проводить врачи общей практики или участковые педиатры, расширяя возможности прохождения диспансеризации.