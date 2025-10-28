В Москве изменится порядок записи на прием к врачам

С 1 ноября в Москве изменится порядок онлайн-записи к врачам: чтобы записать другого человека, потребуется однократно подтвердить доступ к его полису ОМС с помощью кода из SMS, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.

Как уточняется, теперь при добавлении нового полиса в приложении «ЕМИАС.ИНФО» пользователю нужно будет внести данные, после чего владельцу полиса придет SMS с одноразовым кодом на номер, привязанный к его электронной медицинской карте. Этот код необходимо передать тому, кто помогает оформить запись. После подтверждения полис будет добавлен, и дальнейшие действия — запись, перенос или отмена приема — можно будет выполнять без повторных проверок.

В департаменте отметили, что новая мера направлена на защиту персональных медицинских данных москвичей и предотвращение мошеннических действий с полисами ОМС. Подтвердить доступ к управлению записями сможет только сам владелец полиса при наличии доступа к своей электронной медкарте (ЭМК).

Подать заявку на получение доступа к ЭМК можно через портал mos.ru. Пользователям с подтвержденной учетной записью он предоставляется автоматически. До 1 ноября запись других людей без подтверждения доступа по-прежнему возможна.

  2. 28.10.2025, 17:34
    Гость: Расшифровка

    Больница для быдла закрыта. С учётом нововведений с 010126, медицина для народа приказала долго жить.

  3. 28.10.2025, 17:29
    Гость: личный опыт

    Крах медицины по ОМС добрался и до Москвы то есть. Еще больше завозите мигрантов.

