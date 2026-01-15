На создание российской виагры из казны впустую потратили 1 млрд руб.
На разработку российского препарата от эректильной дисфункции за десять лет из бюджета потратили около 1 млрд рублей, однако проект так и не был доведен до результата. Его стоимость за это время выросла в 1,6 раза, а ключевые цели до сих пор не достигнуты. Счетная палата сообщила о ситуации президенту РФ и направила материалы в Генпрокуратуру, пишут «Известия» со ссылкой на доклад аудиторов.
Проект стартовал в 2016 году и предполагал изучение лечебных свойств мускуса кабарги и создание на его основе отечественных лекарственных средств. Помимо препарата для коррекции эректильной дисфункции, планировалась разработка средств для повышения работоспособности, а также для лечения черепно-мозговых травм и ишемического инсульта.
Для реализации проекта предполагалось построить питомник по разведению кабарги в Горно-Алтайске и научную лабораторию в Красногорском районе Подмосковья. Изначально оба объекта должны были заработать в 2020 году, однако сроки неоднократно переносились. В итоге питомник был введен в эксплуатацию лишь в июне 2024 года, а лаборатория до сих пор не достроена.
Как указали аудиторы, в 2025 году Научный центр биомедицинских технологий ФМБА, ответственный за реализацию проекта, расторг контракт с прежним подрядчиком, занимавшимся реконструкцией лаборатории. Новый контракт был заключен в том же году с обязательством завершить работы до 15 ноября 2025 года, однако фактически строительство так и не началось.
Кроме того, центр не вернул аванс в размере 239 млн рублей, не отработанный предыдущим подрядчиком, и не взыскал неустойку на сумму 17 млн рублей.
По данным Счетной палаты, ключевая цель проекта — создание замкнутого цикла производства отечественных лекарств из мускуса кабарги — достигнута не была. Всего за время реализации проекта, включая строительство объектов и содержание животных, из бюджета было выделено 2,4 млрд рублей, что в 1,6 раза превышает первоначальную смету.
все время арбидол.
Покажите отрасль, где есть реальное развитие, только нормальную, а не похоронное бюро с таджиком во главе. Фигляр ПЖ зачем-то с ООН-овцами встречается, которые его потом палкой тыкать будут в Гааге.
Мужики !
Так у вас уже и гидравлика сдаёт ? Ну, вы даёте !
даже грамотно подделать не сумели.
полная импотенция....
Ещё при Советах подобными проектами увлеклись. Примерно с таким же финалом. Упомянутые суммы, кстати, составляют считанные проценты от потребного бюджета, ежели всерьёз браться. Судя по мизерности ресурсной базы, варганилось что-то крайне лимитированное.