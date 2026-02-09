Онкологов хотят обязать сообщать о возможном сохранении фертильности

08:36 9.02.2026

Депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева предложила обязать онкологов до начала лечения рассказывать пациентам о возможностях сохранения репродуктивност, в том числе о консервации половых клеток. Соответствующее обращение направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко, пишет ТАСС.

По словам парламентария, одно из самых тяжелых последствий агрессивной терапии — химио- и лучевого лечения — связано со снижением или полной потерей фертильности. При этом информация о криоконсервации, позволяющей сохранить половые клетки и вместе с ними шанс на будущее родительство, доводится до пациентов непоследовательно и часто слишком поздно.

В письме предлагается внести изменения в клинические рекомендации и стандарты медпомощи по профилю «Онкология», закрепив обязанность врача заранее информировать человека о возможности заморозки половых клеток. Как отмечается в документе, такая мера способна существенно повлиять на качество жизни пациентов, сумевших справиться с болезнью.

Горячева подчеркнула, что регулярно получает обращения от людей, которые уже после лечения узнают: шанс сохранить репродуктивную функцию у них был. По ее словам, услышав диагноз, человек редко думает о будущем родительстве, однако именно в этот момент система должна работать на опережение — спокойно и профессионально объясняя все доступные варианты.