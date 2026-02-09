Онкологов хотят обязать сообщать о возможном сохранении фертильности
Депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева предложила обязать онкологов до начала лечения рассказывать пациентам о возможностях сохранения репродуктивност, в том числе о консервации половых клеток. Соответствующее обращение направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко, пишет ТАСС.
По словам парламентария, одно из самых тяжелых последствий агрессивной терапии — химио- и лучевого лечения — связано со снижением или полной потерей фертильности. При этом информация о криоконсервации, позволяющей сохранить половые клетки и вместе с ними шанс на будущее родительство, доводится до пациентов непоследовательно и часто слишком поздно.
В письме предлагается внести изменения в клинические рекомендации и стандарты медпомощи по профилю «Онкология», закрепив обязанность врача заранее информировать человека о возможности заморозки половых клеток. Как отмечается в документе, такая мера способна существенно повлиять на качество жизни пациентов, сумевших справиться с болезнью.
Горячева подчеркнула, что регулярно получает обращения от людей, которые уже после лечения узнают: шанс сохранить репродуктивную функцию у них был. По ее словам, услышав диагноз, человек редко думает о будущем родительстве, однако именно в этот момент система должна работать на опережение — спокойно и профессионально объясняя все доступные варианты.
Комментарии читателей Оставить комментарий
больной только там, где метостазы проявляются. Если это не затрагивает органы деторождения, то это совершенно разумная постановка вопроса.
онкобольные на гособслуживании. Данный вопрос тоже необходимо поставить на обеспечение государством.
глупо рассуждаете. Хорошо, что такой задачей занимаются!
больного человека????
фАртильностью или фертильностью .я их путаю)))))))