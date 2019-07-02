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Компанию Ротенберга предложили сделать главной по дорожным камерам фиксации

16:08 2.07.2019
Камера фиксации
Камера ГИБДД © KM.RU
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Единственным исполнителем работ по установке и обслуживанию камер фиксации нарушений на дорогах может стать компания «РТ-Инвест Транспортные системы» — совместное предприятие «Ростеха» и Игоря Ротенберга, сына миллиардера Аркадия Ротенберга.

Письмо с таким предложением вице-премьеру по транспорту Максиму Акимову направил замминистра транспорта Алексей Семенов в конце июня, сообщает РБК.

В документе Семенов подчеркивает, что система «Платон», оператором которой уже является РТИТС, имеет разветвленную телекоммуникационную, навигационно-информационную и придорожную инфраструктуру, которая нужна для создания системы фиксации нарушений ПДД.

В середине июня правительство России выступило с инициативой сделать единственным оператором другую структуру с участием «Ростеха» - ГЛОНАСС БДД. Компания была создана в мае 2019 года для разработки автоматизированной системы контроля и повышения безопасности на дорогах. 34% компании принадлежит «Ростеху», 30% – АО «ГЛОНАССу» и 36% – ООО «Сотке высоток».

Позже «Ростех» предложил президенту России Владимиру Путину сделать ее единственным поставщиком, тот дал соответствующее поручение главе правительства Дмитрию Медведеву.

Однако Семенов в письме Акимову отметил, что назначение РТИТС единственным исполнителем более целесообразно. Он утверждает, что в дорожном хозяйстве России не существует систем, сравнимых с системой «Платон» по мощности и территориальному охвату стационарной контрольной инфраструктурой.

Ее возможно и логично использовать для повышения безопасности дорожного движения, согласился представитель РТИТС. Но в компании предложение пока не получали, уточнил он.

В настоящее время на дорогах действует 12 000 стационарных и 3800 мобильных комплексов. Ряд регионов уже заключили долгосрочные концессионные соглашения и госконтракты с частными компаниями на установку и обслуживание камер, напоминает «Право.ру». Однако в Госдуме считают, что такие устройства должны находиться исключительно в собственности РФ или регионов, поскольку владельцы устройств получают выплаты в зависимости от суммы штрафов и «крайне заинтересованы» увеличить их число. Соответствующий законопроект уже внесли депутаты ЛДПР.

Темы: Автомобильный транспорт в России, Автоновости
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.07.2019, 22:04
Гость: Патриот Золотой Орды

Золотые слова! РФ будет великой!
02.07.2019, 21:49
Гость: ВВВ

Доиграетесь вы со своими ротенбергами.
02.07.2019, 21:30
Гость: Погост все ближе и ближе

Всадники Апокалипсиса уже на подходе..
Это последнее "застолье" мутных и новоявленных ушлепков..
.
Все комментарии (18)
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