Компанию Ротенберга предложили сделать главной по дорожным камерам фиксации

16:08

Единственным исполнителем работ по установке и обслуживанию камер фиксации нарушений на дорогах может стать компания «РТ-Инвест Транспортные системы» — совместное предприятие «Ростеха» и Игоря Ротенберга, сына миллиардера Аркадия Ротенберга.

Письмо с таким предложением вице-премьеру по транспорту Максиму Акимову направил замминистра транспорта Алексей Семенов в конце июня, сообщает РБК.

В документе Семенов подчеркивает, что система «Платон», оператором которой уже является РТИТС, имеет разветвленную телекоммуникационную, навигационно-информационную и придорожную инфраструктуру, которая нужна для создания системы фиксации нарушений ПДД.

В середине июня правительство России выступило с инициативой сделать единственным оператором другую структуру с участием «Ростеха» - ГЛОНАСС БДД. Компания была создана в мае 2019 года для разработки автоматизированной системы контроля и повышения безопасности на дорогах. 34% компании принадлежит «Ростеху», 30% – АО «ГЛОНАССу» и 36% – ООО «Сотке высоток».

Позже «Ростех» предложил президенту России Владимиру Путину сделать ее единственным поставщиком, тот дал соответствующее поручение главе правительства Дмитрию Медведеву.

Однако Семенов в письме Акимову отметил, что назначение РТИТС единственным исполнителем более целесообразно. Он утверждает, что в дорожном хозяйстве России не существует систем, сравнимых с системой «Платон» по мощности и территориальному охвату стационарной контрольной инфраструктурой.

Ее возможно и логично использовать для повышения безопасности дорожного движения, согласился представитель РТИТС. Но в компании предложение пока не получали, уточнил он.

В настоящее время на дорогах действует 12 000 стационарных и 3800 мобильных комплексов. Ряд регионов уже заключили долгосрочные концессионные соглашения и госконтракты с частными компаниями на установку и обслуживание камер, напоминает «Право.ру». Однако в Госдуме считают, что такие устройства должны находиться исключительно в собственности РФ или регионов, поскольку владельцы устройств получают выплаты в зависимости от суммы штрафов и «крайне заинтересованы» увеличить их число. Соответствующий законопроект уже внесли депутаты ЛДПР.