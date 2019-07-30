Škoda: качество, проверенное временем

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Успех и мировая известность пришли к Шкода в начале 90-х годов

В конце 19 века книжный торговец Вацлав Клемент из чешского города Млада-Болеслав приобрел дорогой велосипед, который оказался бракованным. Попытки добиться бесплатного ремонта или вернуть деньги были безуспешны. После чего Вацлав Клемент совместно со своим компаньоном Вацлавом Лаурином основали компанию Laurin & Klement по производству качественных и надежных велосипедов с гарантией. Через несколько лет партнеры наладили производство мотоциклов, а затем и автомобилей.

Непростое испытание

В середине 20-х годов прошлого века Laurin & Klement объединилась с крупнейшим региональным предприятием Škoda Plzeň, впоследствии компания стала называться Škoda. Благодаря слиянию, фирма организовала конвейерное производство автомобилей, которые систематически становились обладателями наград в спортивных соревнованиях. Двадцатый век стал для Škoda временем взлетов и падений. Предприятие неоднократно переживало тяжелые времена, включая экономический кризис, известный как «Великая депрессия» (1929-1939 годы), а также Вторую мировую войну (1939-1945 гг). Несмотря на это, Škoda выпустила ряд моделей, которые получили широкую популярность.

На пути к успеху

Успех и мировая известность пришли к Шкода в начале 90-х годов, когда немецкий концерн Volkswagen AG приобрел первую часть акций. Сегодня машины с «крылатой стрелой» на решетке радиатора пользуются успехом в Европе и странах СНГ. Главными их преимуществами являются надежность, комфорт, безопасность и привлекательный дизайн. Что касается обслуживания, то запчасти на Шкоду доступны практически в любом регионе. При этом большую часть деталей можно позаимствовать у Volkswagen.

Благодаря немецким специалистам и современному оборудованию на заводе Шкода, чешские машины считаются надежными. И все же каждый автомобиль требует определенного внимания со стороны владельца. Перед покупкой новой или б/у модели Шкода желательно изучить каталог запчастей, чтобы быть финансово готовым к дальнейшему обслуживанию.

Модельный ряд Škoda

Škoda выпускает достаточно широкое разнообразие моделей, а именно:

• седаны (Superb, Octavia);

• хэтчбеки (Octavia, Rapid, Fabia, Spaceback, Citigo);

• лифтбеки (Rapid, Octavia, Superb);

• универсалы (Fabia, Octavia, Superb, Roomster);

• кроссоверы и внедорожники (Karoq, Kodiaq, Yeti).

Шкода ежегодно демонстрирует свои модели на мировых автосалонах, где анонсирует как концепт-кары, так и новые серийные автомобили.

В компании помнят и чтут свою историю, поэтому самые дорогие и престижные модели носят имя Laurin & Klement в честь основателей бренда.