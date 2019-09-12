Сбившая ребенка чиновница потребовала компенсации от его родителей

13:09

Год назад Лилия Хорунженко, бывшая сотрудница Министерства образования Мурманска, сбила катающегося на велосипеде во дворах дачного поселка 13-летнего ребенка.

Подросток получил травмы и был признан виновником аварии, так как, двигаясь по второстепенной дороге, он не пропустил автомобиль, едущий по главной дороге.

Дело было закрыто, но сейчас через суд пострадавшая требует с родителей ребенка, который все еще восстанавливается после ДТП, более 100 тысяч рублей.

Как сообщает НТВ, Хорунженко заявила, что ее иномарка серьезно пострадала после столкновения со школьником.

Родители подростка возмутились и пригласили прессу. Адвокаты истца не захотели огласки, но судья все же решила сделать заседание открытым.

Как было установлено, 100 с лишним тысяч рублей чиновница потребовала за несколько царапин на кузове и сломанное зеркало.

По словам родителей ребенка, он получил перелом челюсти, сотрясение мозга и пока не может вернуться в любимый хоккей. Лечение еще не окончено.