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Сбившая ребенка чиновница потребовала компенсации от его родителей

13:09 12.09.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Год назад Лилия Хорунженко, бывшая сотрудница Министерства образования Мурманска, сбила катающегося на велосипеде во дворах дачного поселка 13-летнего ребенка.

Подросток получил травмы и был признан виновником аварии, так как, двигаясь по второстепенной дороге, он не пропустил автомобиль, едущий по главной дороге.

Дело было закрыто, но сейчас через суд пострадавшая требует с родителей ребенка, который все еще восстанавливается после ДТП, более 100 тысяч рублей.

Как сообщает НТВ, Хорунженко заявила, что ее иномарка серьезно пострадала после столкновения со школьником.

Родители подростка возмутились и пригласили прессу. Адвокаты истца не захотели огласки, но судья все же решила сделать заседание открытым.

Как было установлено, 100 с лишним тысяч рублей чиновница потребовала за несколько царапин на кузове и сломанное зеркало.

По словам родителей ребенка, он получил перелом челюсти, сотрясение мозга и пока не может вернуться в любимый хоккей. Лечение еще не окончено.

Темы: ДТП
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Комментарии читателей
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12.09.2019, 23:55
Гость: Николай Сергеевич

Совесть?Вы о чем?Ее же на базаре не купишь , но продать можно.А вот выкупить никак.Пусть пока поползают здесь на земле,сколько им отпустит Некто.
12.09.2019, 22:07
Гость: иван

как у неё совести хватило требовать компенсацию. автомобиль это средство повышенной опасности. а ребенок мог и не знать правил пдд. тем более катаясь по дворам. в нехорошем времени живем.
12.09.2019, 21:18
Гость: Таки так

а дальше...иди суп варить.
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