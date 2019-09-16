Что за зверь? — Автомобили MAZDA

11:10

Мазда представляет собой популярную японскую марку автомобилей

Состоянием на 2015 год марка стала одной из 15 наиболее востребованных марок по объему производства авто. Она было основана еще в 1920 году и с тех пор продолжает постоянно наращивать объемы производства и при этом обеспечивать возможность повышать качество своей продукции.

С 2011 года производитель обосновался в России и подписал соглашение о сборке его авто. Компания имеет представительства во Владивостоке, Приморском крае, а также компания постоянно расширяет рамки своего сотрудничества с российскими компаниями и постоянно выбирают новые варианты моделей для сборки.

Наиболее популярными у клиентов моделями Мазда считаются несколько моделей, среди которых:

• MAZDASPEED 3. Она отличается от аналогов тем, что имеет привлекательный дизайн и скромные габариты. Эта модель для производителя стала знаковой, ведь позволила освоить рынок компактных спортивных авто. У машины турбированный двигатель объемом 2,3 л.

• MAZDA 6. Данная модель является популярной у клиентов, а для производителя и вовсе считается флагманской, что позволяет ей удерживать высокие показатели по продажам и постоянно совершенствоваться в новых версиях, что так ценят клиенты. Особенной популярностью пользуется вариация 2014 года, которая получила улучшенный дизайн и много функциональных преимуществ.

• FD RX-7. Это автомобиль с роторным двигателем, который для марки давно считался главной отличительной чертой и переходил в раздел флагманских. Производство данного авто было актуально до 2002 года, но оно до сих пор находит много откликов как в фирменном дизайне машин Мазда, так и в плане технического оснащения таких авто.

• MAZDA MIATA. Данное авто отличается своей визуальной привлекательностью и компактностью. Этот маленький кабриолет в свое время совершил настоящий фурор на автомобильном рынке и пользуется популярностью до сих пор, ведь последние версии модели вышли в 2013 году и производитель подготовил новые дизайнерские решения, которые преображали их.

Здесь можно увидеть весь популярный модельный ряд автомобилей и самостоятельно оценить все преимущества данной марки, а также то, почему она так популярна у клиентов.