Современный дилер китайских авто

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Китайский автопром развивается с огромной скоростью

Сегодня изготовители автомобилей из «поднебесной» не просто отказываются от обычного внешнего клонирования известных мировых марок, а занимаются разработкой своих уникальных технологий, тратя на это большие денежные средства. По общему числу автомобильных брендов Китай может уступить только всем разом взятым европейским моделям.

Современные китайские авто – пример доступного качества

Если еще 10 лет назад автомобили из Китая трудно было назвать качественными, то сейчас все кардинально изменилось. Производители из «поднебесной» приглашают в свои корпорации дизайнеров, проектировщиков и инженеров, которые ранее трудились в ведущих европейских и японских автогигантах. Китай – это не только крупнейший в мире рынок сбыта легковых транспортных средств, но и ведущий автопроизводитель, сумевший охватить многие страны.

Официальный дилер китайских авто

Компания «ABC-auto» является официальным дилером китайских транспортных средств. Перейдя на сайт https://abc-auto.ru/, каждый может ознакомиться с перечнем реализуемых марок, стоимостью машин и условиями сотрудничества.

Среди основных преимуществ компании «ABC-auto» можно выделить:

- широчайший выбор китайских марок автомобилей. Организация сотрудничает с брендами CHERY, FOTON, BRILLIANCE, GEELY, JAC, HAVAL, FAW, CHANGAN, LIFAN, ZOTYE, GREATWALL, DONGFENG, HAIMA, DWHOWER,

- приемлемые цены, приятные акции и скидки. Более подробно о выгодных предложениях можно узнать у сотрудников дилерского центра либо на сайте,

- доступность кредитных программ («TRADE-IN», «ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ», «СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ»),

- оказание дополнительных услуг.

Предоставляемые услуги

Обращаясь в дилерский центр «ABC-auto» можно не только приобрести китайское авто по выгодной стоимости, но и воспользоваться иными предложениями компании. Предлагаемые услуги:

- тест-драйв машины перед приобретением. Каждый клиент вправе проехаться на выбранном авто и изучить его повадки на дороге,

- покупка средства передвижения в кредит. Услуга будет полезна тем гражданам, кто не имеет на руках необходимой суммы денежных средств. Компания работает с крупнейшими банками страны,

- программа «Утилизации». Позволит получить солидную скидку на приобретении новой машины,

- гарантийное, постгарантийное обслуживание. Хорошо оборудованная станция техобслуживания поможет быстро вернуть транспортным средствам работоспособность,

- оформление полисов страхования,

- монтаж дополнительного оборудования,

- помощь при регистрации авто в «ГИБДД».