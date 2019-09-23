Москва обязала агрегаторов такси сообщать данные водителей и номера ОСАГО

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Агрегаторы такси будут обязаны передавать в городскую единую региональную навигационно-информационную систему Центра организации дорожного движения (ЦОДД) персональные данные водителей, номера их водительских удостоверений и номера их полисов ОСАГО, пишет "КоммерсантЪ".

Соответствющее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Как напоминает издание, с 2017 года агрегаторы были обязаны передавать информацию о местоположении машин и номера разрешений на перевозки. Теперь перечень передаваемых данных был расширен, причем без обсуждения с отраслью.

Отмечается, что в связи с данными изменениями, агрегаторам придется внести значительные изменения в софт и скорректировать финансовые затраты, которые в конечном итоге скажутся на конечном потребителе.

Мнения экспертов отрасли, опрошенных изданием, разделились. Некоторые считают, что это минимизирует нелегальные перевозки и повысит безопасность. Другие же считают, что Москва фактически перекладывает на агрегаторов обязанности государства, а в действиях департамента транспорта "прослеживается неуемное желание контролировать все финансовые потоки".