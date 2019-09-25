]]> ]]>
Главная Авто Новости

Сбербанк займется онлайн-продажами автомобилей

14:37 25.09.2019
Коллаж © KM.RU
Материалы по теме:

Сбербанк намерен запустить онлайн-сервис по продаже новых и поддержанных автомобилей.

По информации источников РБК, сейчас ведутся переговоры с главными игроками рынка, которым Сбербанк предлагает присоединиться к проекту.

Ожидается, что новый сервис (маркетплейс) объединит основных участников рынка, а создается он по аналогии с «ДомКлик» (запущен Сбербанком в 2017 году).

По данным одного из источников, сервис завязан на Сетелем Банк («дочка» Сбербанка, специализируется на автокредитовании).

В настоящее время в «Сбербанк Онлайн» можно подать заявку на автокредит, а в скором времени должен появиться и каталог автомобилей (возможно, из «Авто.ру»). 

Темы: Автоновости, Сбербанк
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.09.2019, 18:06
Гость: alt_ru_ist

Огромное количество в распоряжении денежной массы. Куда направить? В фундаментальную науку? Наукоемкое производство? Высокообразованный интеллектуалов воспитывать? Не, бред какой-то. Новый онлайн- магазин, самое то.
25.09.2019, 16:35
Гость: Давно поар.

А то можно еще водку с пивом продавать.
25.09.2019, 15:45
Гость: Хорошо бы

еще шаурму продавать.
Все комментарии (4)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.