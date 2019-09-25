Сбербанк займется онлайн-продажами автомобилей

14:37

Сбербанк намерен запустить онлайн-сервис по продаже новых и поддержанных автомобилей.

По информации источников РБК, сейчас ведутся переговоры с главными игроками рынка, которым Сбербанк предлагает присоединиться к проекту.

Ожидается, что новый сервис (маркетплейс) объединит основных участников рынка, а создается он по аналогии с «ДомКлик» (запущен Сбербанком в 2017 году).

По данным одного из источников, сервис завязан на Сетелем Банк («дочка» Сбербанка, специализируется на автокредитовании).

В настоящее время в «Сбербанк Онлайн» можно подать заявку на автокредит, а в скором времени должен появиться и каталог автомобилей (возможно, из «Авто.ру»).