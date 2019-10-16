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ГИБДД начнет выявлять водителей-наркоманов с помощью нового прибора

11:37 16.10.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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С 2020 года сотрудники ГИБДД будут применять новый прибор, позволяющий определять не только алкогольное опьянение водителя, но и наркотическое, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаила Черникова.

По его словам прибор был представлен на международной специализированной выставке «Дорога-2019».

Как сообщалось ранее, в инновационном центре «Сколково» был разработан прибор, который сможет определять наркотические вещества путем анализа слюны. Ожидается, что с помощью этого прибора сотрудники ГИБДД смогут предотвратить сотни аварий.

Темы: ГИБДД России
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