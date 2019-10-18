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ГИБДД поддержало повышение скорости на платных дорогах

11:34 18.10.2019
Шлагбаум на трассе «Дон»
© KM.RU, Диляра Багаутдинова
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В Екатеринбурге начальник ГУ ОБДД МВД России Михаил Черников сообщил, что ГИБДД поддерживает идею установления лимита скорости в 130 км/ч на платных дорогах.

По его словам, скоро эта задача будет решена совместно с руководством «Автодора». Об этом Черников рассказал на международной выставке «Дорога-2019», сообщает «За рулем».

Черников считает, что повышение скорости не скажется на количестве дорожно-транспортных происшествий, а также не повлияет на число пострадавших и погибших в них.

Напомним, ранее в ГИБДД уже обсуждали возможность повышения лимита скорости на платных дорогах, но речь шла только о вновь открываемых участках. В частности, максимальную скорость в 130 км/ч планировалось установить на трассе М-11 Москва - Санкт-Петербург. В настоящее время такая скорость разрешена только на отдельных участках М-11 и М-4 «Дон».

Темы: Автомобильный транспорт в России, Автоновости, Платные автодороги в России
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Комментарии читателей
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18.10.2019, 17:25
Гость: Гы....

Таким образом, ГИБДД признает, что либо скорость на всех других участках дорог искусственно занижена, либо, что все остальные дороги не отвечают требованиям безопасности движения...
18.10.2019, 17:11
Гость: Европеец

Смотря где.
В Германии когда еду 160 км в час меня половина остальных обгоняет - мешаю им. В Австрии на многих участках разрешено 140 а если поеду 160 и поймают - заплачу 20-30 евро и еду дальше.
Аварий в этих странах во много раз меньше чем у вас а менты взятки вообще не берут. Попробуешь дать - мало не покажется.
18.10.2019, 17:08
Гость: Сердечник

ой да ладно, все кто с антирадарами и так давно ездят по 130
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