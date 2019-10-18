ГИБДД поддержало повышение скорости на платных дорогах

11:34

В Екатеринбурге начальник ГУ ОБДД МВД России Михаил Черников сообщил, что ГИБДД поддерживает идею установления лимита скорости в 130 км/ч на платных дорогах.

По его словам, скоро эта задача будет решена совместно с руководством «Автодора». Об этом Черников рассказал на международной выставке «Дорога-2019», сообщает «За рулем».

Черников считает, что повышение скорости не скажется на количестве дорожно-транспортных происшествий, а также не повлияет на число пострадавших и погибших в них.

Напомним, ранее в ГИБДД уже обсуждали возможность повышения лимита скорости на платных дорогах, но речь шла только о вновь открываемых участках. В частности, максимальную скорость в 130 км/ч планировалось установить на трассе М-11 Москва - Санкт-Петербург. В настоящее время такая скорость разрешена только на отдельных участках М-11 и М-4 «Дон».