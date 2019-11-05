В Госдуме предложили ограничивать число разрешений на такси

10:28

Зампред комитета по транспорту и строительству, депутат Госдумы Александр Старовойтов выступил с предложением дать регионам право на установление предельно действующих разрешений на такси, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо парламентария в Совет Федерации.

По мнению Старовойтова, ограничение разрешений на такси поможет поддержать баланс спроса и предложения и обеспечить достойный заработок таксистам.

Так он предложил в каждом регионе оценить, насколько население обеспечено услугами такси. Оптимальным он считает соотношение 30 действующих разрешений на 1000 человек. Однако регионы могут рассчитывать оптимальное соотношение самостоятельно, исходя из своих нужд и реалий.

По данным издания, в Совете Федерации разрабатывается концепция регулирования рынка такси. Соответствующий законопроект может быть внесен в Госдуму до конца осенней сессии. Не исключено, что предложения Старовойтова могут найти отражение в этом документе.

В свою очередь представители рынка считают, что подобные ограничения спровоцируют рост нелегальных перевозок и рост цен. Кроме того, в ряде регионов нет даже единого реестра лицензий на такси.

Они предлагают выдавать подобные лицензии не на машины, а на таксистов. Кроме того, необходимо создать систему верификации данных о водителе, где можно было бы проверить его права, судимости, наличие противопоказаний для работы по здоровью.