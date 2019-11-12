Перевозка мебели и квартирные переезд без хлопот

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Перевозка мебели — вопрос сложный и ответственный

Перемещение громоздкого дивана, тяжелого рояля, дубового обеденного стола, шкафа и других габаритных предметов требует немало усилий и времени. При спуске по лестнице и просто при неосторожном обращении могут появиться большие сколы, трещины и другие повреждения. Порча имущества в процессе погрузки и транспортировки — это тоже не самое редкое явление. На мебели, которая плохо упакована или не закреплена должным образом, часто образуются дефекты, которые устранить невозможно.

Как избежать неприятностей и сделать квартирный переезд беспроблемным, быстрым и качественным? Лучшее решение — воспользоваться услугами компании, которая занимается перевозкой мебели профессионально. Здесь www.online-perevozka.ru/perevozka-mebeli.html можно оставить заявку на квартирный переезд в Москве.

Преимущества профессионального переезда:

* Отсутствие рисков для здоровья — упаковкой, погрузкой, разгрузкой мебели и другой тяжелой работой занимаются специалисты;

* Экономия времени — все этапы перевозки мебели отработаны до мелочей;

* Удобство сервиса — можно выбрать необходимый комплекс услуг или заказать квартирный переезд «под ключ»;

* Доступные цены — собственный парк техники и укомплектованный штат сотрудников позволяют работать без посредников;

* Гарантия качества — компания несет полную ответственность за сохранность вещей и в случае ущерба возмещает убытки.

Стоимость квартирного переезда в Москве

Стоимость услуг зависит от объема и характеристик вещей, которые определяют нужный тип транспортного средства. Это может быть Газель стандарт 3 метра, авто с удлиненной базой или грузовик Hyundai с объемом фургона 26 м3. Последний вариант актуален при перевозке мебели из двух или трехкомнатной квартиры. Минимальное время аренды транспортного средства — от 2-х часов. Цены фиксированные. Заказ дополнительных услуг, таких как доставка упаковки или работа грузчиков, рассчитывается отдельно. Стоимость квартирного переезда можно рассчитать тут www.online-perevozka.ru/kvartirnyj-pereezd.html самостоятельно с помощью удобного калькулятора. Хотите сэкономить? Текущие акции смотрите тут — можно заказать упаковочный материал бесплатно, получить скидку при перевозке вещей на дачу и узнать о других выгодных предложениях. Есть вопросы? Все контакты транспортной компании можно найти здесь.