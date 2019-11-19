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В России согласовали порядок продажи красивых номеров для машин

11:24 19.11.2019
Скриншот с YouTube
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Министерство экономики и МВД согласовали концепцию, которая позволит россиянам покупать "красивые" государственные регистрационные знаки (ГРЗ) для автомобилей, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на свои источники.

Как уточняет издание, кроме стандартной процедуры получения госномера, будет доступна новая — водители смогут заплатить пошлину и сами выбрать красивый номер для автомобиля.

Выдаваться госзнаки с запоминающимся сочетанием символов будут через портал госуслуг. Также "красивые" номера регионы смогут выставлять на аукционы. Размеры госпошлины на подобные номера еще не установлены, однако известно, что она будет существенно выше, чем для обычных номеров. 

При этом при продаже автомобиля вместе с "красивым" госзнаком владелец должен будет заплатить за знак повышенную госпошлину еще раз. В случае отказа, госзнак возвращается в ГИБДД, а владельцу выдается обычный номер.

Предполагается, что новые правила смогут создать ограничения для теневого рынка, так как подобная схема сделает теневой рынок невыгодным и полностью нелегитимным.

Темы: Вопросы получения номерных знаков
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Комментарии читателей
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19.11.2019, 17:07
Гость: Бтр

Вообще, номера должны выдавать на общих основаниях по принятым правилам, опять в кармане автомобилистов хотят пошарить, ни на что другое ума не хватает.
19.11.2019, 14:15
Гость: личный опыт

не иначе как все мало-мальски красивые номера к этому моменту закончились...
19.11.2019, 13:26
Гость: И мигалку

в придачу.
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