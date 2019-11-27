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Помощник Путина заявил о возможности запрета движения грузовиков по МКАД

13:41 27.11.2019
Автомобильная пробка
© KM.RU, Алексей Белкин
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В 2021 году, после ввода в строй Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), грузовикам может быть полностью запрещен проезд по МКАД.

Об этом заявил помощник президента России Игорь Левитин.

«Когда ее введут в 2021 году, то, скорее всего, полностью отменят движение грузовиков по МКАД», - цитирует «Коммерсант» Левитина.

В настоящее время с 6:00 до 22:00 въезд на МКАД запрещен грузовым автомобилям с максимальной массой свыше 12 тонн (кроме грузовиков со специальным пропуском).

Общая протяженность ЦКАД составит более 520 км. Дорогу начали строить в 2014 году, а ее сроки сдачи неоднократно переносились. При этом при строительстве были выявлены массовые нарушения на миллиарды рублей.

Темы: Автомобильный транспорт в России, Автоновости
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Комментарии читателей
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27.11.2019, 19:03
Гость: Сердечник

ездить всё равно будут, вряд ли меньше
27.11.2019, 15:50
Гость: это как то по столичному

Мажоры, светские львицы, менялы, ростовщики, спекулянты, бандиты и огороженная от России верховная власть сама в себе.
27.11.2019, 14:22
Гость: В.В. Маяковский

Да, да! Сделайте нам красиво!
Все комментарии (5)
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