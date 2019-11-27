Помощник Путина заявил о возможности запрета движения грузовиков по МКАД

13:41

В 2021 году, после ввода в строй Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), грузовикам может быть полностью запрещен проезд по МКАД.

Об этом заявил помощник президента России Игорь Левитин.

«Когда ее введут в 2021 году, то, скорее всего, полностью отменят движение грузовиков по МКАД», - цитирует «Коммерсант» Левитина.

В настоящее время с 6:00 до 22:00 въезд на МКАД запрещен грузовым автомобилям с максимальной массой свыше 12 тонн (кроме грузовиков со специальным пропуском).

Общая протяженность ЦКАД составит более 520 км. Дорогу начали строить в 2014 году, а ее сроки сдачи неоднократно переносились. При этом при строительстве были выявлены массовые нарушения на миллиарды рублей.