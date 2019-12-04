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Проезд в общественном транспорте подорожает с 1 февраля 2020 года

17:15 4.12.2019
Автобус
© KM.RU, Илья Шабардин
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С 1 февраля 2020 года вступят в силу новые тарифы на проезд в общественном транспорте, утвержденные правительством Москвы.

Согласно опубликованной таблице, при оплате картой «Тройка» (билет «Кошелек») стоимость одной поездки в автобусе, троллейбусе, трамвае, на метро, МЦК и МЦД (в зоне «Центральная») составит 40 рублей вместо нынешних 38 рублей. По тарифу «90 минут» цена вырастет с 59 до 62 рублей, а при оплате банковской картой - с 42 до 44 рублей.

Одна поездка по «Единому» на метро или автобусе обойдется в 57 рублей (55 рублей), две поездки будут стоить 114 рублей (110 рублей), 60 поездок - 1970 рублей (1900 рублей). Стоимость бумажного билета на месяц (не более 70 поездок) составит 2900 рублей вместо нынешних 2770 рублей.

Одна поездка на метро, МЦК и МЦД (в зоне «Пригород») при оплате «Тройкой» («Кошелек») составит 47 рублей (было 45), при оплате банковской картой - 51 рубль (49р).

Что касается льготного проезда для школьников, студентов, ординаторов и аспирантов, то стоимость месячного билета на автобус составит 265 рублей (260 рублей), а 3-месячного - 795 рублей (780 рублей).

Темы: Общественный транспорт в России
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Комментарии читателей
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04.12.2019, 19:39
Гость: ну

повысят не только в москве
04.12.2019, 19:31
Гость: Ага, в москве

Питерский самовыдвиженец от едросов, обещавший перед выборами снизить тарифы, избравшись передумал и, как обычно его шеф, с 1 января поднимает тарифы на проезд в метро с 45 рублей до 60, а на остальной с 40 до 50 руб. в Разы больше чем инфляция. Поиздержался усатенький, решил лошков причесать за дремучесть.
04.12.2019, 18:34
Гость: Все это

"Чушь, муть и компот".
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