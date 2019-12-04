Проезд в общественном транспорте подорожает с 1 февраля 2020 года

17:15

С 1 февраля 2020 года вступят в силу новые тарифы на проезд в общественном транспорте, утвержденные правительством Москвы.

Согласно опубликованной таблице, при оплате картой «Тройка» (билет «Кошелек») стоимость одной поездки в автобусе, троллейбусе, трамвае, на метро, МЦК и МЦД (в зоне «Центральная») составит 40 рублей вместо нынешних 38 рублей. По тарифу «90 минут» цена вырастет с 59 до 62 рублей, а при оплате банковской картой - с 42 до 44 рублей.

Одна поездка по «Единому» на метро или автобусе обойдется в 57 рублей (55 рублей), две поездки будут стоить 114 рублей (110 рублей), 60 поездок - 1970 рублей (1900 рублей). Стоимость бумажного билета на месяц (не более 70 поездок) составит 2900 рублей вместо нынешних 2770 рублей.

Одна поездка на метро, МЦК и МЦД (в зоне «Пригород») при оплате «Тройкой» («Кошелек») составит 47 рублей (было 45), при оплате банковской картой - 51 рубль (49р).

Что касается льготного проезда для школьников, студентов, ординаторов и аспирантов, то стоимость месячного билета на автобус составит 265 рублей (260 рублей), а 3-месячного - 795 рублей (780 рублей).