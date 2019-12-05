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СМИ предупредили россиян о возможном повышении стоимости ОСАГО

07:55 5.12.2019
Фото с сайта autoreview.ru
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Тарифный коридор ОСАГО может быть расширен на 30 процентов, пишет газета "Известия" со ссылкой на Российский союз страховщиков (РСА).

Издание напоминает, что в середине октября Госдума отложила рассмотрение законопроекта, направленного на либерализацию ОСАГО, из-за опасений роста тарифов.

В частности, обеспокоенность законодателей вызвали инициативы об отмене территориального коэффициента (КТ) и о повышении до 2 миллионов рублей с 500 тысяч предельного размера возмещения за причинение вреда жизни или здоровью потерпевшего.

В Минфине не исключали, что эти нормы могут убрать из нынешнего законопроекта из-за необходимости его принятия в кратчайшие сроки.

Представители РСА рассказали, что поправки, не вызвавшие подобных опасений, предположительно, в законопроекте оставят. Так, коэффициент мощности двигателя по-прежнему предлагается исключить, тарифный коридор при этом расширят на 30 процентов вверх и вниз. Кроме того, предлагается сохранить повышающий коэффициент за грубые нарушения ПДД. Он, с одной стороны, позволит страховщикам более точно оценивать потенциальную аварийность автовладельцев, а с другой — простимулирует избегать грубых нарушений.

Сильнее всего эти изменения ощутят жители регионов-миллиоников, где уже установили высокий территориальный тариф. Так, из-за потенциально повышенной аварийности в Москве, Перми, Челябинске и Казани базовая ставка умножается на два, а в Подмосковье и Санкт-Петербурге — на 1,7 и 1,8 соответственно.

Темы: Вопросы автострахования и ОСАГО
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Комментарии читателей
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05.12.2019, 15:18
Гость: азиат

ну так не нарушай правила и будь внимательнее
05.12.2019, 14:33
Гость: gvozd

просто Факт.
в ЕС средний уровень т.н. страховых премий по автообязаловке между 500 - 900 евро в год.
государство разумеется соучаствует в этом грабеже и косвенно устанавливает тарифы.
страховые компании платят большие пошлины в казну, что автоматически поднимает стоимость "страховки".
только какая это страховка если тм самориск 20% и вам поднимают плату на 200-300% за ЛЮБОЙ страховой случай, даже если вы не виноваты в дтп.
это разумеется в чистом виде налог.
прибыли стрховых компаний там не такие большие и государство Обязывает их "инвестировать" оборотный капитал в "ценные" бумаги что по сути тоже налог ибо 2/3 европейских компаний убыточны и никаких прибылей вы там не найдете..
05.12.2019, 11:08
Гость: Европеец

Можно и так сказать, но если бабахнете в другую машину этот налог Вас спасёт от платежа за причинённый вред другому человеку. Потому у нас полисмены на аварии и не ездят пока раненых нет.
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