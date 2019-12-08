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В Нижнем Новгороде задержан предполагаемый виновник ДТП со школьниками

12:18 8.12.2019

Следователи задержали предполагаемого виновника массового ДТП в Нижнем Новгороде, в результате которого пострадали школьники и погибла женщина, сообщает РБК со ссылкой на управление СК по региону.

Подозреваемый — 43-летний водитель автомобиля Toyota. Другие подробности о его личности и его имя не приводятся.

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области / vk.com  

По данным следствия, 7 декабря около 17.30 на улице Горького мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Audi и припаркованной машиной, после чего та выехала на тротуар и наехала на группу пешеходов.

В результате аварии пострадали двое взрослых и девять школьников в возрасте 14–15 лет. Детей доставили в больницу, троим из них оказали хирургическую помощь. Врачи оценивают состояние подростков как средней степени тяжести.

Женщин, которые сопровождали школьников, также госпитализировали. Одна из них — мать одной из школьниц — скончалась от полученных ранений. По факту аварии завели уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), расследование под контроль взяла областная прокуратура.

Как ранее сообщили в областном управлении МВД, автомобиль Toyota, попавший в ДТП, принадлежит бывшему сотруднику полиции, но за рулем в момент происшествия находился не он. Telegram-канал Mash писал, что машиной управлял Виктор Пильганов — сын экс-заместителя начальника областного главка МВД Александра Пильганова.

По данным регионального ГИБДД, водителя Toyota ранее лишали прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения, но срок наказания уже истек.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/08/12/2019/5dec7d919a7947b24b9f316b?from=from...

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/08/12/2019/5dec7d919a7947b24b9f316b?from=from...

Темы: Нижний Новгород, Нижний Новгород, Дорожно-транспортные происшествия
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Комментарии читателей
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08.12.2019, 19:18
Гость: алекс

Уточните весь список п"жалста, кто на ком "стоял"? Кто экс заместитель бышего сына? Это сын Пильганова, или его бывшего зама сын ? Вы не могли бы иногда выражаться матом, а то ведь нам тут ничего не понятно! Понятно лишь то любом случае сын будет отмазан.
08.12.2019, 15:48
Гость: ОКО

автомобиль Toyota, попавший в ДТП, принадлежит бывшему сотруднику полиции, но за рулем в момент происшествия находился не он. Telegram-канал Mash писал, что машиной управлял Виктор Пильганов — сын экс-заместителя начальника областного главка МВД Александра Пильганова.

водителя Toyota ранее лишали прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения, но срок наказания уже истек.

Ну в общем - все лады!
08.12.2019, 14:18
Гость: Викторс

Еще один неприкасаемый ,
Ну да если в Москве и Питере такой беспредел ,
То чего уж говорить про окраины
Боярине.
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