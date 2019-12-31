]]>
]]>
Главная Авто Новости

Милонов предложил наказывать водителей за злоупотребление «аварийкой»

14:41 31.12.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
Материалы по теме:

Депутат Виталий Милонов обратился к главе ГИБДД Михаилу Черникову с предложением ввести наказания для водителей, которые злоупотребляют световой аварийной сигнализацией.

По словам Милонова, недобросовестные водители зачастую провоцируют пробки, паркуясь в несколько рядов со включенной «аварийкой».

«В крупных городах России сложилась нездоровая практика, когда автовладельцы оставляют свои машины на проезжей части вне мест разрешенной парковки, лишь включив сигналы аварийной остановки. Машины, стоящие на "аварийке", паркуются в два, три, а то и в четыре ряда - снижая пропускную способность загруженных дорог до минимума. Другими словами, автовладельцы злоупотребляют "аварийкой" и, прикрываясь данным световым сигналом автомобиля, идут по своим делам», - цитирует слова Милонова РИА Новости.

Также депутат отметил, что заторы могут создавать промоутеры, блогеры, велосипедисты, музыканты и члены автоклубов.

«Подобный случай произошел недавно в Москве, когда начинающий музыкант самовольно перекрыл движение по Садовому кольцу на целый час ради съемок своего клипа. В данной связи прошу вас оценить возможность введения отдельных санкционных мер для виновников и участников несанкционированного снижения или ограничения движения на улицах и магистралях нашей страны», - заявил Милонов.

Темы: Автоновости, Законодательство об авто
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
31.12.2019, 22:11
Гость: Виктор.Красноярск.

До чего дошли , уже партии Жуликов и Воров аварийки мешают. Глупость этого ПРИ.....КА не знает границ.
31.12.2019, 19:40
Гость: вропейский быватель

Наказывать !? Интересная страна... Неправомерное применение государственных причендалов во всем мире наказывается турмой. Видимо поэтому феномен исклю+чительно российский.
31.12.2019, 18:22
Гость: Путник

Достали эти соуги!!!!! Пора наказывать!!!! На конюшню и пороть !!!....
Все комментарии (9)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.