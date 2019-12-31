Милонов предложил наказывать водителей за злоупотребление «аварийкой»

14:41

Депутат Виталий Милонов обратился к главе ГИБДД Михаилу Черникову с предложением ввести наказания для водителей, которые злоупотребляют световой аварийной сигнализацией.

По словам Милонова, недобросовестные водители зачастую провоцируют пробки, паркуясь в несколько рядов со включенной «аварийкой».

«В крупных городах России сложилась нездоровая практика, когда автовладельцы оставляют свои машины на проезжей части вне мест разрешенной парковки, лишь включив сигналы аварийной остановки. Машины, стоящие на "аварийке", паркуются в два, три, а то и в четыре ряда - снижая пропускную способность загруженных дорог до минимума. Другими словами, автовладельцы злоупотребляют "аварийкой" и, прикрываясь данным световым сигналом автомобиля, идут по своим делам», - цитирует слова Милонова РИА Новости.

Также депутат отметил, что заторы могут создавать промоутеры, блогеры, велосипедисты, музыканты и члены автоклубов.

«Подобный случай произошел недавно в Москве, когда начинающий музыкант самовольно перекрыл движение по Садовому кольцу на целый час ради съемок своего клипа. В данной связи прошу вас оценить возможность введения отдельных санкционных мер для виновников и участников несанкционированного снижения или ограничения движения на улицах и магистралях нашей страны», - заявил Милонов.