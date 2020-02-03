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МВД предложило трехзначные комбинации кодов регионов для автономеров

13:07 3.02.2020
Фото с сайта vorle.ru
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МВД предложило ввести изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров, установив трехзначный код для некоторых российских регионов, сообщает ТАСС со ссылкой на проект ведомственного приказа "О государственных регистрационных знаках транспортных средств".

В случае утверждении документа ГИБДД сможет выдавать номера с трехзначными кодами регионов, начинающиеся с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До настоящего времени трехзначный код мог начинаться только с 1 или 7.

"Предлагается расширение количества возможных циферных комбинаций за счет введения дополнительных цифр, с которых может начинаться код региона. Кроме цифр 1 и 7 предлагается добавить остальные - 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9", - говорится в документе.

Таким образом, если документ будет принят, то, например, автовладельцам Алтайского края будут присваивать номера с кодом 222, Омской области - 555, а жители Свердловской области получат "число дьявола" - 666. Документ пока находится в стадии общественного обсуждения.

Третью цифру в код региона начали добавлять с 2005 году исключительно для Москвы, когда в столице закончились серии 77, 99 и 97. Затем третью цифру ввели для номеров Санкт-Петербурга.

Темы: Автоновости, МВД России
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Комментарии читателей
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03.02.2020, 14:37
Гость: Типа смешно пошутил?

А сейчас какие?
03.02.2020, 13:45
Гость: личный опыт

Лучше трехбуквенные.
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