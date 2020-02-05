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В России предложили изменить правила использования шипованных шин

15:18 5.02.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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В Госдуме обсуждают изменения правил использования шиповонных шин, пишет газета "КоммерсантЪ".

Отмечается, что нововведения предложены с целью снизить наносимый подобными покрышками вред дорогам, так как именно из-за шипов столичным дорожникам приходится менять покрытие каждые три года. В частности, обсуждается введение ограничения скорости автомобилей с шипованными шинами со 110 до 90 километров в час, а также штрафы за неправильное использование сезонной резины.

Так, по мнению замглавы департамента ЖКХ Москвы Владимира Островского, в Москве использование подобных покрышек не целесообразно.

"В Москве они не нужны. Вы видите, как город убирается, все чистенько. А во влажную погоду износ от шипов только увеличивается", - пояснил он.

Кроме того, депутаты предложили вернуть в ПДД знак "Шипы", отмененный в 2018 году, и обязать водителей устанавливать его. Благодаря знаку автоматические камеры смогут опознавать такие машины.

Отмечается, что данное предложение будет изучено и доработано рабочей группой при комитете по транспорту и строительству Госдумы. В будущем они могут войти в соответствующий законопроект.

По данным РосдорНИИ, шипованными шинами в России пользуются 25 миллионов автомобилистов. На восстановление дорог в год власти тратят до 220 миллиардов рублей. Наказания за нарушение правил применения шин в стране нет.

Темы: Законодательство об авто, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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05.02.2020, 22:45
Гость: Олег

То одно, то другое, то снова опять. Все никак не уймутся.
05.02.2020, 22:44
Гость: Турция ближе подмосковной Малаховки

В сорока километрах от столицы энергетической державы-Москвы не во всех поселках есть газ. Какие дороги России, если под самым носов ничего не хотят видеть. Езжу 200 км от Москвы и в сторону. Так в стороне лед на дороге круглую зиму, а еще шесть в сторону от асфальта, сходящего со снегом, вообще никакой дороги нет. Что говорить о двух, пяти тысячах километров от столицы....
05.02.2020, 22:16
Гость: а через год

будут репу чесать-отчего так возросло количество аварий в зимнее время.Дегенераты.Неужто не доходит,что страна не заканчивается мкадом и рублевкой?В провинции 90% дорог озимой как каток,иной раз вовсе никогда не чистятся.
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