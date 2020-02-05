В России предложили изменить правила использования шипованных шин

15:18

В Госдуме обсуждают изменения правил использования шиповонных шин, пишет газета "КоммерсантЪ".

Отмечается, что нововведения предложены с целью снизить наносимый подобными покрышками вред дорогам, так как именно из-за шипов столичным дорожникам приходится менять покрытие каждые три года. В частности, обсуждается введение ограничения скорости автомобилей с шипованными шинами со 110 до 90 километров в час, а также штрафы за неправильное использование сезонной резины.

Так, по мнению замглавы департамента ЖКХ Москвы Владимира Островского, в Москве использование подобных покрышек не целесообразно.

"В Москве они не нужны. Вы видите, как город убирается, все чистенько. А во влажную погоду износ от шипов только увеличивается", - пояснил он.

Кроме того, депутаты предложили вернуть в ПДД знак "Шипы", отмененный в 2018 году, и обязать водителей устанавливать его. Благодаря знаку автоматические камеры смогут опознавать такие машины.

Отмечается, что данное предложение будет изучено и доработано рабочей группой при комитете по транспорту и строительству Госдумы. В будущем они могут войти в соответствующий законопроект.

По данным РосдорНИИ, шипованными шинами в России пользуются 25 миллионов автомобилистов. На восстановление дорог в год власти тратят до 220 миллиардов рублей. Наказания за нарушение правил применения шин в стране нет.