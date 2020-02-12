ГИБДД получит право аннулировать результаты техосмотра
Сотрудники ГИБДД получат право аннулировать диагностическую карту, выдаваемую по итогам технического осмотра автомобиля, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на проект изменений в правила прохождения ТО.
Данная мера будет применяться в случае, если техосмотр проводился с нарушениями либо не проводился совсем.
При аннулировании инспектор должен проинформировать об этом страховую компанию и принять решение о привлечении оператора ТО к ответственности.
Как отмечает издание, инициатива вступит в силу 8 июня одновременно с новым законом о техосмотре.
Предполагается, что данные изменения позволят исключить возможность незаконной покупки диагностической карты.