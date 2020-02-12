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ГИБДД получит право аннулировать результаты техосмотра

10:50 12.02.2020
Фото © KM.RU, Алексей Белкин
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Сотрудники ГИБДД получат право аннулировать диагностическую карту, выдаваемую по итогам технического осмотра автомобиля, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на проект изменений в правила прохождения ТО.

Данная мера будет применяться в случае, если техосмотр проводился с нарушениями либо не проводился совсем.

При аннулировании инспектор должен проинформировать об этом страховую компанию и принять решение о привлечении оператора ТО к ответственности.

Как отмечает издание, инициатива вступит в силу 8 июня одновременно с новым законом о техосмотре.

Предполагается, что данные изменения позволят исключить возможность незаконной покупки диагностической карты.

Темы: Автоновости, ГИБДД России
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Комментарии читателей
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12.02.2020, 16:59
Гость: Ёжкин Кот

Вообще-то, по дорогам за рулём перемещается огромное количество вполне психически здоровых "блондинок", которые не имеют и не в состоянии самостоятельно получить ни малейшего понятия о техническом состоянии своего авто. Ездит - и ладно. А также многие похожие на того пациента, у которого, как рассказывал Задорнов, в медкарте было написано: "Психических заболеваний нет. Просто дурак".
P.S. Полюс - это там, где белые медведи и пингвины. А страховой - полис.
12.02.2020, 16:20
Гость: Петров

Они вместо организации БД занимаются придумыванием и получением разрешений.А так же карательными функциями. Какой от ни вообще толк??? Какая от них польза??? Они уже давно НИ нужны.
12.02.2020, 14:38
Гость: техосмотр частников -пережиток совка

Он был введен,когда автомобили были в основном государственными.А таи были свои автобазы,с ежедневным техосмотром,своими техниками,контролем и оборудованием.И для появившихся немногочисленных частных авто зачем то тоже ввели.Техосмотр должен быть лишь для общественного транспорта-но ежедневный а не фикция раз в году.Почему то в тех же США нет техосмотра для личного транспорта и ничего,живут.
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