ГИБДД получит право аннулировать результаты техосмотра

10:50

Сотрудники ГИБДД получат право аннулировать диагностическую карту, выдаваемую по итогам технического осмотра автомобиля, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на проект изменений в правила прохождения ТО.

Данная мера будет применяться в случае, если техосмотр проводился с нарушениями либо не проводился совсем.

При аннулировании инспектор должен проинформировать об этом страховую компанию и принять решение о привлечении оператора ТО к ответственности.

Как отмечает издание, инициатива вступит в силу 8 июня одновременно с новым законом о техосмотре.

Предполагается, что данные изменения позволят исключить возможность незаконной покупки диагностической карты.