Двигатели BMV, Mercedes и Volkswagen

23:05

Во всем мире устоявшаяся ассоциация с немецкими автомобилями - это качество, мощность и надежность

Немцы - народ серьезный, ответственный и трудолюбивый. Все это и лежит в основе их отношения к производству техники.

Поэтому автомобили марок bmw, mercedes и volkswagen зарекомендовали себя, как долговечные машины, обеспечивающие максимальную безопасность вождения и комфорт своим владельцам. Главным и неповторимым достоинством немецкого автомобиля всегда по праву был и остается двигатель. Его отличительная особенность заключается в долгом сроке службы, что достигается благодаря небольшому удельному количеству циклов внутреннего сгорания на один литр горючего и невысокой степени сжатия топлива.

Двигатели bmw

Автомобильная марка bmw прочно засела в сознании автолюбителей, как надежная и отвечающая самым современным технологиям. Хотя в жизни эти два понятия часто несовместимы: чем больше новшеств и механизмов, тем меньше надежности в работе системы и тем больше приходится заниматься ремонтом. Но это точно не про двигатели bmw.

Общественное мнение по поводу возможностей мотора данной марки чаще всего основано на отзывах и рекомендациях родственников, друзей и соседей. Сами же автолюбители часто не вникают в технические особенности конструкции. И очень зря. Ведь разбирающийся человек сможет действительно по достоинству оценить все прелести двигателей внутреннего сгорания, которые использует производитель в своих автомобилях.

Дизельные модели моторов bmw поражают своей работоспособностью и часто превосходят по характеристикам своих бензиновых собратьев. Поэтому спор о том, какие двигатели лучше, в данном случае будет неуместным.

Кажется, конструкции двигателей уже полностью изучены, но такая ситуация не мешает разработчикам увеличивать их производительность, уменьшать размеры и вес, а вдобавок продлевать срок их службы. Новые технологии прямого впрыска "common rail" в сочетании с современной электроникой позволяют двигателям bmw реагировать на команды и происшествия за доли секунды.

Во-первых, это важно при авариях. А, во-вторых, подобная быстрая реакция на команды водителя позволяет поднять уровень управляемости автомобилем на новый высокий уровень.

Двигатели mercedes

Двигатели mercedes обладают рядом особенностей, которые качественно отличают их от ряда других моделей:

комбинацией с полноприводной системой 4MATIC; интеграцией мотора с турбонагнетателями; снижающимся расходом топлива при увеличении мощности двигателя mercedes.

Обновленные конструкции моторов обладают улучшенной системой впуска воздуха и выпуска газов. Модернизация системы заключается в добавлении регулируемого впускного коллектора и резонансной камеры, содержащей оптимизированные каналы со стороны впуска и выпуска воздуха.

Двигатели mercedes с четырьмя и шестью цилиндрами отличаются высокой экономичностью в расходе топлива. Благодаря новой технологии стала доступной мечта о более высокой производительности в сочетании с более низким расходом горючего. С течением времени автолюбители перестанут ассоциировать мощность двигателя с большими расходами на горючее.

Двигатели volkswagen

Разработчикам и конструкторам, занимающимся модернизацией двигателей volkswagen, удалось добиться от моторов небольшого объема высокой производительности (мощности) и точной подачи горючего, что позволяет двигателям TSI развивать мощность равномерно на протяжении всего разгона. Даже на низких передачах им доступен максимальный крутящий момент.

Это обеспечивает снижение громкости издаваемых двигателем звуков и уменьшает расход горючего. Вопрос снижения шума важен не только для комфортного передвижения, но и не отвлекает водителя во время движения, не мешая слышать действительно нужные звуки.

Двигатели volkswagen TDI благодаря новой системе турбонадува сочетают в себе достойную мощность и возможность экономичного расхода топлива, добиваясь высокого КПД.

Двигатели volkswagen постоянно модернизируются, тестируются и снова совершенствуются. Новейшим и самым мощным является 6-цилиндровый двигатель внутреннего сгорания в триста лошадиных сил мощностью в 220 кВт. Он обладает системой точного прямого впрыска горючего, которая в сочетании с полным приводом позволяет добиваться плавной работы мотора, равномерного развития мощности и отличного сцепления с дорогой. Также в комплектации моделей volkswagen идет коробка передач DSG с двойным сцеплением.

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