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Банк России разрешил оформлять ОСАГО без диагностических карт

15:26 3.04.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Банк России разрешил выдачу полисов ОСАГО без диагностических карт с оформлением после снятия ограничений из-за коронавируса. Об этом 3 апреля заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, трансляция которой ведется на странице ЦБ во «ВКонтакте».

«Что касается деятельности страховых компаний, Банк России рекомендует заключать договоры ОСАГО в отсутствие диагностических карт при условии их последующего предоставления страховщику в течение одного месяца после снятия ограничительных мер», — сказала она.

На прошлой неделе Госдума отменила техосмотр для автомобилей, которые использовались не более четырех лет. Автомобили, находящиеся в эксплуатации от четырех до десяти лет, необходимо проверять каждые два года, а для автомобили старше десяти лет — ежегодно.

В конце марта «Коммерсант» писал, что Минэкономразвития совместно с МВД, Минтрансом и представителями бизнеса изучает возможность переноса реформы техосмотра из-за изменившейся экономической ситуации и распространения коронавируса.

В июне 2020 года должен вступить в силу федеральный закон, меняющий практику покупки диагностических карт совместно с полисом ОСАГО. Новая схема получения диагностической карты обязывает в обязательном порядке предоставлять автомобиль на техосмотр. Сам процесс диагностики при этом должен быть зафиксирован на фото. Перенос срока вступления закона, по мнению Минэкономразвития, снизит издержки для бизнеса и сократит контакты между людьми в условиях пандемии.

Темы: Россия, Вопросы автострахования и ОСАГО, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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03.04.2020, 17:47
Гость: Бармаглот

Долой ОСАГО! Кому надо страховать пусть оформляют Каско.
03.04.2020, 17:31
Гость: Штурман

Халяву для финансовых паразитов как ОСАГО экономический кризис с помощью коронавируса наверняка отправит в прошлое так как она работает только тогда когда у водителей есть лишние деньги чтобы платить не зная за что. Пора страхование авто отменить и сохранить только страхование жизни и имущества без всяких лишних посредников. После коронавируса многое в стране будет по-новому и прежде всего резко возрастет количество нищих даже имеющих сегодня дорогую иномарку.
03.04.2020, 17:15
Гость: Ray Bloom

Долой ОСАГО, техосмотр и гаишников!
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