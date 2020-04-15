В России зафиксировали снижение цен на бензин

10:23

По итогам прошедшей недели в России зафиксировано снижение розничных цен на бензин, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, структура Минэнерго).

Так, АИ-92 подешевел в восьми федеральных округах. Наибольшее снижение отмечено в Сибири — на 23 копейки, до 40,73 рубля за литр, на Урале — на пять копеек, до 41,84 рубля, на Дальнем Востоке — на пять копеек, до 47,89 рубля, на Северном Кавказе — на три копейки, до 44,05 рубля, в Приволжском федеральном округе — на три копейки, до 42,26 рубля, в Центральном — на две копейки, до 42,72 рубля, в Южном — на две копейки, до 43,92 рубля, в Северо-Западном — на одну копейку, до 43,15 рубля.

Средняя стоимость бензина марки АИ-95 за прошедшую неделю снизилась в семи федеральных округах и стабилизировалась в одном. В Сибири бензин подешевел на 13 копеек, до уровня 43,26 рубля за литр, на Дальнем Востоке — на семь копеек, до 50,11 рубля, на Урале — на четыре копейки, до 44,80 рубля, на юге России — на три копейки, до 47,71 рубля, на Северном Кавказе — на три копейки, до 46,93 рубля, в Центральной России — на две копейки, до 46,03 рубля, в Поволжье — на одну копейку, до 45,22 рубля. В Северо-Западном федеральном округе за прошедшую неделю средняя цена АИ-95 не изменилась и составила 46,18 рубля за литр.

Средняя стоимость бензина марки АИ-92 по стране снизилась на четыре копейки — до 43,04 рубля за литр, АИ-95 — на три копейки, до 46,10 рубля. При этом средняя цена летнего дизельного топлива выросла на 13 копеек и составила 49,96 рубля.

Из-за срыва сделки ОПЕК+ месяц назад нефтяные котировки пережили крупнейшее падение за несколько десятилетий. Вслед за этим во многих странах подешевел и бензин. В России такого не произошло, поскольку в стране действует демпфер — механизм сглаживания цен, защищающий топливо от колебаний.

По данным Росстата, в марте бензин подорожал: АИ-92 — на 0,09 процента, АИ-95 — на 0,06 процента. Дизель подешевел на 0,14 процента.