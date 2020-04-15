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В России зафиксировали снижение цен на бензин

10:23 15.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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По итогам прошедшей недели в России зафиксировано снижение розничных цен на бензин, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, структура Минэнерго).

Так, АИ-92 подешевел в восьми федеральных округах. Наибольшее снижение отмечено в Сибири — на 23 копейки, до 40,73 рубля за литр, на Урале — на пять копеек, до 41,84 рубля, на Дальнем Востоке — на пять копеек, до 47,89 рубля, на Северном Кавказе — на три копейки, до 44,05 рубля, в Приволжском федеральном округе — на три копейки, до 42,26 рубля, в Центральном — на две копейки, до 42,72 рубля, в Южном — на две копейки, до 43,92 рубля, в Северо-Западном — на одну копейку, до 43,15 рубля.

Средняя стоимость бензина марки АИ-95 за прошедшую неделю снизилась в семи федеральных округах и стабилизировалась в одном. В Сибири бензин подешевел на 13 копеек, до уровня 43,26 рубля за литр, на Дальнем Востоке — на семь копеек, до 50,11 рубля, на Урале — на четыре копейки, до 44,80 рубля, на юге России — на три копейки, до 47,71 рубля, на Северном Кавказе — на три копейки, до 46,93 рубля, в Центральной России — на две копейки, до 46,03 рубля, в Поволжье — на одну копейку, до 45,22 рубля. В Северо-Западном федеральном округе за прошедшую неделю средняя цена АИ-95 не изменилась и составила 46,18 рубля за литр.

Средняя стоимость бензина марки АИ-92 по стране снизилась на четыре копейки — до 43,04 рубля за литр, АИ-95 — на три копейки, до 46,10 рубля. При этом средняя цена летнего дизельного топлива выросла на 13 копеек и составила 49,96 рубля.

Из-за срыва сделки ОПЕК+ месяц назад нефтяные котировки пережили крупнейшее падение за несколько десятилетий. Вслед за этим во многих странах подешевел и бензин. В России такого не произошло, поскольку в стране действует демпфер — механизм сглаживания цен, защищающий топливо от колебаний.

По данным Росстата, в марте бензин подорожал: АИ-92 — на 0,09 процента, АИ-95 — на 0,06 процента. Дизель подешевел на 0,14 процента.

Темы: Автомобильное топливо и автозаправочные станции, Бензин, Динамика цен на автомобильное топливо
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Комментарии читателей
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15.04.2020, 12:59
Гость: Ray Bloom

Требую бесплатный бензин!
15.04.2020, 12:18
Гость: младореформаторы

Рынок все отрегулирует.
15.04.2020, 12:08
Гость: Алекс Дорф

Бензин просто адски подешевел: "на четыре копейки", "на три копейки", "на две копейки", "на одну копейку".
Летнее дизтопливо подорожало совершенно незначительно на какие то жалкие "13 копеек".
Как протяфкал на форуме служебный песик по кличке "Хек": система доказала, что она работает.
Правда, я проплаченным холуям не верю.
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